Serie B | ecco gli squalificati | tre giornate stop ad Alcibiade

Serie B 2018- 2019 : tesoretto da 50 milioni - ecco quanto arriva dal paracadute : La prossima Serie B inizia a costituirsi, con i verdetti che arrivano dal campo: Lecce, Livorno e Padova sono le squadre neopromosse dalla Serie C, mentre Hellas Verona, Benevento e, da ieri, Crotone, sono le squadre retrocesse dalla Serie A. In pratica, si sta venendo a creare un campionato di Serie B pieno di grandi piazze che possono vantare medie spettatori importanti. Lo scambio con la Serie C è stato impressionante: Ternana, Novara e Pro ...

Calciomercato - Lichtsteiner rimane in Serie A : ecco la destinazione : La gara contro il Verona è stata l’ultima con la maglia della Juventus per l’esterno Lichtsteiner, stagioni veramente importanti per lo svizzero che adesso si prepara per una nuova avventura. Standing ovation con i bianconeri nell’ultimo incontro, poi il rigore sbagliato che ha un pò rovinato la festa. La decisione è stata quella di non rinnovare il contratto con la Juventus ma lo svizzero ha deciso di rimanere in Serie A. ...

Diritti tv Serie B - ecco perchè tutto può cambiare : sarà rivoluzione? : La Serie B è un campionato [VIDEO] sempre più to e che vanta molti sportivi affezionati. Negli ultimi anni, il campionato cadetto ha fatto registrare una media spettatori in leggero calo, ma allo stesso tempo un aumento di appassionati che hanno to il campionato in televisione i Diritti per il triennio che si sta concludendo erano di Sky. Soffermandoci sulla media spettatori, negli ultimi 3 anni si è passati dai 7.161 spettatori in media per ...

Consigli Fantacalcio 38° giornata Serie A 2017/2018 : Ecco chi schierare nell’ultima di campionato : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, Ecco i nostri Consigli Fantacalcio. La Serie A è giunta al termine, l’ultimo atto è arrivato, e cosi anche il Fantacalcio per questa stagione si è concluso. L’ultimo atto però, non è cosi scontato, 3 punti possono rivelarsi fondamentali. Ecco allora che vi aiutiamo noi con la nostra guida Consigli Fantacalcio, ...

Calciomercato Serie B : possibile girandola di attaccanti - ecco le novità Video : Il Calciomercato iniziera' ufficialmente a luglio, ma le squadre che hanno gia' raggiunto i loro obiettivi nel campionato attuale sono al lavoro da tempo per programmare la prossima stagione. Tra queste squadre, c'è senza dubbio il Livorno che ha gia' praticamente riscattato l'attaccante Doumbia dal Lecce l'attaccante parigino è stato acquistato per una somma vicina ai 20 mila euro ed è intenzionato a lavorare per rivoluzionare l'attacco. In ...

Playoff e playout Serie B : ecco partite - date ed orari : Playoff e playout Serie B, ecco partita, date ed orari – Risultati clamorosi nel campionato di Serie B e verdetti a sorpresa. Beffa per il Frosinone che prima va sotto contro il Foggia con Mazzeo poi ribalta tutto con Parigini ed un autogol ma nel finale pareggio di Floriano che condanna il Frosinone. Fa festa il Parma che vola nel campionato di Serie A, successo sul campo dello Spezia con Ceravolo e Ciciretti, delirio al termine della ...

Charmed - Serie TV remake di Streghe a partire da settembre. Ecco il trailer ufficiale - Cast e trama : Svelato il primo trailer ufficiale del reboot di Streghe dalla rete americana The CW: si tratta di un remake dedicato alle sorelle Pruitt The CW ha pubblicato il primo trailer ufficiale dedicato a Charmed, la Serie tv che altro non è che un remake dell’indimenticabile “Streghe“. Il trailer è dedicato alla nuove tre protagoniste: le sorelle Pruitt. Ecco alcune anticipazioni sulla nuova attesissima Serie televisiva. Charmed, il ...

Serie A - tutto pronto per le gare della 38ª giornata : ecco tutte le quote William Hill : Domani scatta la l’ultima giornata del campionato di Serie A, ecco tutte le quote William Hill delle gare della 38ª giornata A chiusura di una stagione intensa sono in arrivo gli ultimi 90 minuti di questa Serie A. Anche durante la 38ª giornata di campionato non mancheranno le quote Maggiorate di William Hill anche sugli avvenimenti live. Inoltre, il bookmaker dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA100, che prevede 100 euro di ...

Serie B Frosinone vs Foggia - ecco le probabili formazioni : Ampio pre-gara con video e foto esclusive, cronaca del match, interviste, curiosità, analisi e commenti e tanto altro ancora. Una nuova formula rivoluzionata per seguire a trecentosessanta gradi la ...

Calciomercato Serie B : possibile girandola di attaccanti - ecco le novità : Il Calciomercato inizierà ufficialmente a luglio, ma le squadre che hanno già raggiunto i loro obiettivi nel campionato attuale sono al lavoro da tempo per programmare la prossima stagione. Tra queste squadre, c'è senza dubbio il Livorno che ha già praticamente riscattato l'attaccante Doumbia dal Lecce (l'attaccante parigino è stato acquistato per una somma vicina ai 20 mila euro) ed è intenzionato a lavorare per rivoluzionare l'attacco. In ...

Streghe - ecco il primo trailer della Serie reboot : Fin da quando era iniziata a circolare la notizia di un reboot della serie culto Streghe, i fan sono stati presi da un misto di curiosità e timore. Il ricordo delle tre sorelle Halliwell, che a un certo punto scoprono di essere discendenti da una famiglia matrilineare di Streghe, è ancora fresco e molti temevano che il concetto della serie stessa fosse travolto. E in effetti a guardare le immagini del primo trailer diffuso in queste ore molte ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchine Serie A - ecco le squadre destinate a cambiare allenatore nella prossima stagione : possibili ribaltoni a sorpresa : Panchine Serie A – Il campionato di Serie A è ormai arrivato al termine, l’ultima giornata si preannuncia avvincente per gli ultimi obiettivi delle squadre. In particolar modo attesa per conoscere l’ultima squadra qualificata in Champions League, duello tra Lazio ed Inter che si giocheranno l’ultimo posto nello scontro diretto, bagarre pazzesca anche per la zona retrocessione, in particolar modo in grande difficoltà il ...

Red Bull Cliff Diving – Atlete e mamme : ecco chi sono le Wonder Women della World Series : Atlete, mamme multitasking, insegnanti e performer: sono le straordinarie donne che si tuffano da oltre 20 metri. ecco le quattro favorite al titolo mondiale 2018 La Red Bull Cliff Diving World Series sta per tornare e con essa anche la Women’s World Series, il circuito dedicato alle tuffatrici più coraggiose del mondo. Sabato 2 giugno 15 atleti e 10 Atlete sono pronti a spiccare il volo dalle piattaforme poste a 27 metri di altezza per gli ...

Serie C : playoff - ecco gli accoppiamenti : Questi gli accoppiamenti delle gare di andata e ritorno del primo turno Play-Off Nazionale del Campionato Serie C 2017/2018, determinate per sorteggio di oggi, alla presenza di società, in programma nelle date e con gli orari sotto indicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dai club: Primo turno play off nazionale: – DOMENICA 20 MAGGIO 2018 (Gare di andata): Viterbese Castrense-Pisa ore 20.30 Feralpisalò-Alessandria ore 20.30 ...