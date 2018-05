Serie A calcio 2018-2019 | quando comincia? Il calendario completo | le soste e le date di

Pagelle / Sassuolo Roma (0-1) : Fantacalcio - i voti. Manolas in evidenza (Serie A 38^ giornata) : Le Pagelle di Sassuolo Roma: i voti della partita per il Fantacalcio. Vittoria dei giallorossi che chiudono il campionato al terzo posto, decide l'autorete del portiere Pegolo(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 09:30:00 GMT)

Calciomercato Serie B : Foggia 2 bomber nel mirino - la Salernitana punta Montalto Video : Il Calciomercato iniziera' ufficialmente a luglio, ma le societa' sono gia' al lavoro, con direttori sportivi e manager di calciatori che stanno avviando i primissimi contatti per imbastire eventuali trattative. Tra le squadre più attive ci sono Lecce i cui obiettivi principali, al momento, sono Maurantonio in porta e Falletti sulla trequarti [Video] e Padova, che nei giorni scorsi ha avuto dei contatti con la Juventus per il centrocampista ...

PAGELLE / Sassuolo Roma (0-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata) : Le PAGELLE di Sassuolo Roma: i voti della partita per il Fantacalcio. Vittoria dei giallorossi che chiudono il campionato al terzo posto, decide l'autorete del portiere Pegolo(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:25:00 GMT)

PAGELLE / Lazio Inter (2-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata) : Le PAGELLE di Lazio Inter: i voti della partita per il Fantacalcio. I nerazzurri vincono in rimonta allo stadio Olimpico e si prendono i tre punti che vogliono dire Champions League(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:21:00 GMT)

Pagelle/ Sassuolo Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Sassuolo Roma: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi ai protagonisti scesi in campo al Mapei Stadium per la sfida valida per la 38^ e ultima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:54:00 GMT)

Pagelle/ Lazio Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Lazio Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo allo stadio Olimpico nella 38^ e ultima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:49:00 GMT)

PAGELLE / Milan Fiorentina (5-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata) : Le PAGELLE di Milan Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza. I rossoneri vincono 5-1 e si prendono il posto nei gironi di Europa League(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 20:16:00 GMT)

Pagelle/ Napoli-Crotone (2-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata) : Le Pagelle di Napoli Crotone (2-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. Con le reti di Milik e Callejon i partenopei condannano alla retrocessione in Serie B la squadra di Zenga.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 20:16:00 GMT)

Pagelle/ Milan Fiorentina : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Milan Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza ed è stata valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:58:00 GMT)

LIVE Juventus-Brescia - Spareggio calcio femminile in DIRETTA : si assegna lo scudetto - in palio il trono della Serie A : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Spareggio tra Juventus-Brescia, del campionato di Serie A di calcio femminile, che assegnerà lo scudetto 2018. -- Al “Silvio Piola” di Novara una partita secca, da “all-in“, nella quale le bianconere e le Leonesse cercheranno di esprimere il loro 100%. La Vecchia Signora, reduce da un periodo complicato caratterizzato dalla sconfitta interna contro le biancoblu in campionato ed in Coppa Italia, è ...

Consigli Fantacalcio 38a Giornata Serie A 2017-2018 : Il campionato volge al termine, è il momento di schierare per l’ultima volta la formazione al Fantacalcio! La 38a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli […] L'articolo Consigli Fantacalcio 38a Giornata Serie A 2017-2018 proviene ...

Pagelle / Juventus Verona : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Verona: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 38^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:42:00 GMT)

Fantacalcio : i Magic consigli dell'ultima giornata di Serie A : Ultima giornata di Serie A, ultima giornata anche in tanti tornei di Fantacalcio e Magic leghe. Alcuni si giocano il campionato, altri la coppa, altri ancora semplicemente l'onore. Come? Vediamo di ...

