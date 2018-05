Separati al Colle Mattarella convoca prima M5S e poi Lega per saperne di più

huffingtonpost

(Di lunedì 21 maggio 2018) Torna l'obiettivo sul Quirinale. Sergioriprenderà nel pomeriggio le consultazioni in vista della formazione del Governo. Ilrende noti gli orari e vedrà ancora separatamente le due forze politiche, il Movimento 5 Stelle alle 17.30 e laalle 18.Le dezioni saranno formate dai capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo con il capo politico Luigi Di Maio per il Movimento 5 Stelle, dai capigruppo Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti con il leader Matteo Salvini per la.Nell'ultima settimana è stato messo a punto il "Contratto per il governo del cambiamento", firmato in calce dai due leader e progressi sarebbero stati fatti anche per la scelta del presidente del Consiglio e della squadra dei ministri da indicare a Sergio. Si attende quindi per oggi una svolta.