Senza braccia e senza gambe diventa campione del mondo La storia di Max Sechi | “Non

: La meningite lo lascia senza arti, l’appello di Davide: «Aiutatemi per le protesi» - Corriere : La meningite lo lascia senza arti, l’appello di Davide: «Aiutatemi per le protesi» - Corriere : Davide Morana, la meningite lo lascia senza gambe e braccia: 'Aiutatemi' - - Pholey_vn : RT @fattoquotidiano: Senza braccia e senza gambe diventa campione del mondo. La storia di Max Sechi: “Nella vita non esistono sfide impossi… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) “Fino a quando rimani nella mediocrità non dai fastidio a nessuno ma quando inizi a prenderti il podio, i 3 posti che vogliono tutti, ti crei delle antipatie”. Massimiliano, uno dei più grandi campioni aldei Gec, i Giochi elettronici competitivi – nuovo settore delle Associazioni sportive e sociali italiane, in cui gli atleti sono giocatori di videogiochi riconosciuti come tutti gli atleti sportivi – si racconta partendo dalla sua prima sfida, quella contro la focomelìa che da quando è nato lo costringe su una sedia a rotelle. Sardo doc, Massimiliano ha ricostruito la sua vita partendo dalla sua disabilità, riuscendo a dimostrare chemani esi può vincere ere un esempio per tutti: “Avevo passato la mia vita dimostrando agli altri di essere normale ma allo stesso tempo non lo avevo mai accettato, ma grazie a chi mi criticava ho imparato a ...