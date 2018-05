Sentenza non definitiva e l’impugnazione indiretta della sentenza definitiva

Mafia : Ayala - Sentenza maxiprocesso fu punto di non ritorno : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "La sentenza del maxiprocesso di Palermo è stato il punto di non ritorno". Così, l'ex magistrato Giuseppe Ayala, che collaborò negli anni Ottanta con i giudici Falcone e Borsellino, parlando a un incontro organizzato a Palermo per ricordare la strage di Capaci nel 26es

Mafia : Ayala - Sentenza maxiprocesso fu punto di non ritorno : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “La sentenza del maxiprocesso di Palermo è stato il punto di non ritorno”. Così, l’ex magistrato Giuseppe Ayala, che collaborò negli anni Ottanta con i giudici Falcone e Borsellino, parlando a un incontro organizzato a Palermo per ricordare la strage di Capaci nel 26esimo anniversario. “Non valgono solo gli ergastoli e gli oltre duemila anni di carcere che furono dati agli imputati ...

Acque reflue - Italia non esegue Sentenza Corte Ue : rischio multe : Bruxelles, 17 mag. , askanews, L'Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea, oggi a Bruxelles, per non aver eseguito una sentenza di condanna della Corte Ue di Giustizia dell'aprile 2014 ...

Acque reflue - Italia non esegue Sentenza Corte Ue : rischio multe : Bruxelles, 17 mag. , askanews, - L'Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea, oggi a Bruxelles, per non aver eseguito una sentenza di condanna della Corte Ue di Giustizia dell'aprile 2014 ...

Sentenza del TAR Piemonte : non esiste esclusiva nell’accompagnamento in montagna : “Siamo dinanzi a un evento epocale, a una notizia importantissima: il TAR Piemonte ha confermato con Sentenza n.564 del 2018, chiaramente e in modo facilmente comprensibile a tutti, che non esiste alcuna esclusiva a favore delle Guide Alpine e/o degli Accompagnatori di Media montagna per l’accompagnamento in ambiente montano e che le guide Ambientali Escursionistiche possono accompagnare in ogni ambiente. Il Tribunale ha confermato la lettura ...

Alluvione 2011 - i giudici : «Non si può correggere ora la Sentenza sbagliata» : Lo hanno stabilito i giudici di secondo grado, gli stessi autori dello sbaglio, che oggi hanno sciolto la riserva

Berlusconi riabilitato - l’esultanza da Forza Italia a Salvini. La linea sul governo non cambia. Il Pd : “Rispettiamo Sentenza” : Una “buona notizia per la democrazia“. Anzi “un atto di giustizia“. Di più “un vulnus democratico finalmente sanato”. La riabilitazione di Silvio Berlusconi scatena l’esultanza di fedelissimi, alleati e persino quella degli esponenti degli altri partiti. Dichiarazioni che oscillano dai toni da tifo da stadio degli esponenti di Forza Italia alle semplici congratulazioni di quelli del Pd, come se ...

Antonio Logli verso la Sentenza/ "Roberta Ragusa non so dove sia" - prende le distanze dal padre (Pomeriggio 5) : Antonio Logli verso la sentenza d'Appello sull'omicidio della moglie Roberta Ragusa: smentisce il padre Valdemaro prendendo le distanze e ribadendo la sua innocenza.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:32:00 GMT)

Sentenza Foodora - “tra rider e azienda non ci sono obblighi. E Jobs Act ha ridotto l’ambito del lavoro subordinato” : I fattorini di Foodora “non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa” e non erano “sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”. E’ la motivazione con cui il giudice Marco Buzano del tribunale di Torino spiega la Sentenza 778/2018 con cui l’11 aprile ha respinto il ricorso di sei rider del gruppo che chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con ...

Sentenza Foodora - le motivazioni : “Rider non sono lavoratori subordinati perché tra loro e l’azienda non ci sono obblighi” : I fattorini di Foodora “non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa” e non erano “sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”. E’ la motivazione con cui il giudice Marco Buzano del tribunale di Torino spiega la Sentenza 778/2018 con cui l’11 aprile ha respinto il ricorso di sei rider del gruppo che chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con ...

Sentenza Foodora - le motivazioni : “Rider non sono lavoratori subordinati perché non hanno l’obbligo di lavorare” : I fattorini di Foodora “non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa” e non erano “sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”. E’ la motivazione con cui il giudice Marco Buzano del tribunale di Torino spiega la Sentenza 778/2018 con cui l’11 aprile ha respinto il ricorso di sei rider del gruppo che chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con ...

“Vostro figlio è morto”. La drammatica Sentenza dei medici - sotto gli occhi dei genitori disperati. La mamma e il papà del bambino - però non si arrendono. E dopo mesi di inferno - ecco l’incredibile notizia. Un caso unico : Una notizia che ha del miracolosi, un caso che sta commuovendo il mondo con gli utenti a festeggiare virtualmente di fronte a una storia talmente assurda da non sembrare vera, e che per una volta ha avuto un finale davvero incoraggiante. Protagonista un bambino che era stato dato per morto dai medici, convinti che non ci fosse più niente da fare e che invece, grazie al coraggio di un leone, è tornato a sorridere. Lui, il piccolo Taylor ...

Scuola - diplomati magistrali ultime notizie : ‘Non ci arrenderemo a una Sentenza ingiusta’ : La questione riguardante i diplomati magistrali continua a tenere banco e nelle ultime ore è stata pubblicata una nota da parte delle maestre e dei maestri della Cub Sur dell’Emilia Romagna che intendono esprimere tutta la loro solidarietà nei confronti dei diplomati magistrali che, durante il loro sciopero della fame, sono stati sgomberati dalla polizia a Roma. Ultimissime notizie diplomati […] L'articolo Scuola, diplomati magistrali ...

La ragazza - paralizzata dalla paura - non reagì. Cade l'accusa di stupro per il branco. La Sentenza indigna la Spagna : La molto attesa sentenza per lo stupro di gruppo della festa di San Fermin a Pamplona nel 2016 ha suscitato accese polemiche e proteste in Spagna per la decisione dei giudici di condannare i 5 giovani della 'Manada' ('Branco') per 'abuso' e non 'aggressione' sessuale, in assenza di violenza palese.Le condanne a nove anni invece dei 20 chiesti dall'accusa sono state accolte dalle proteste delle decine di militanti femministe che si era riunite ...