Scossa 3 8 nelle Marche | sentita a Ancona

La terra trema ancora nelle Marche : Scossa di magnitudo 3.8 a Muccia : Non c'è pace per la popolazione delle Marche. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha fatto tremare la terra questa mattina alle 10.49 in provincia di Macerata. Subito dopo le 11, un'altra scossa di magnitudo 2.1...