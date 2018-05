Sci freestyle | Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 | tutte le date ed il programma

Sci freestyle - Silvia Bertagna nella storia! Ha vinto la Coppa del Mondo di Big Air - prima volta leggendaria : Silvia Bertagna ha vinto la Coppa del Mondo 2018 di Big Air, disciplina di sci freestyle (non olimpica)! L’azzurra, grazie al secondo posto ottenuto nell’ultima tappa a Quebec City (Canada), è riuscita a sopravanzare in classifica la svizzera Giulia Tanno per soli due punti e a trionfare (solo tre prove in calendario). Un risultato davvero incredibile per la 31enne che in carriera aveva vinto soltanto la tappa di Moenchengladbach nel ...