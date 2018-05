Scherma | l’Italia ha smarrito il fioretto femminile! Russia e Deriglazova superiori

Scherma - Europei Under23 : l’Italia chiude con l’oro dei fiorettisti e l’argento delle sciabolatrici : Giornata di chiusura ai Campionati Europei Under23 di Yerevan ed è una fine dolce per l’Italia, che festeggia la medaglia d’oro nella prova a squadre del fioretto maschile e l’argento nella sciabola femminile. I fiorettisti, dunque, conquistano il titolo europeo: il quartetto formato da Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Guillaume Bianchi e Davide Filippi si è laureato campione dopo aver sconfitto in finale la Russia con ...

Scherma - Europei Under23 : doppio oro per l’Italia nelle gare a squadre! Trionfo di sciabolatori e spadiste : La quarta giornata di gare agli Europei Under23 di Scherma, in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia) porta due medaglie d’oro all’Italia: nella gara a squadre di sciabola maschile e spada femminile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla sciabola maschile dove il quartetto azzurro formato da Dario Cavaliere, già oro nell’individuale, Francesco Bonsanto, Leonardo Dreossi e Federico Riccardi si laurea campione ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : ultima giornata senza medaglie per l’Italia : ultima giornata ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Verona. La chiusura era dedicata alle prove a squadre del fioretto, ma non sono arrivate medaglie per l’Italia. Nella prova femminile la vittoria è andata agli Stati Uniti, che hanno sconfitto in semifinale un sorprendente Singapore con il punteggio di 45-30. Al terzo posto ha chiuso la Germania, che ha superato l’Italia nella finale per la medaglia di bronzo per 45-42. Il ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : doppio podio azzurro nella sciabola! L’Italia conquista l’oro al maschile e il bronzo al femminile : L’Italia sale ancora sul podio ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. Il Bel Paese conquista infatti due medaglie nelle gare a squadre della sciabola Under 20: l’oro al maschile e il bronzo al femminile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Partiamo dal maschile dove Matteo Neri, Alberto Arpino, Giacomo Mignuzzi e Raffaele Minischetti si laureano campioni del mondo dopo una ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : altre due medaglie per l’Italia. Lucarini e Neri sono di bronzo nella sciabola : altre due medaglie per l’Italia ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di Verona. Oggi sono arrivati i bronzi di Lucia Lucarini e di Matteo Neri nelle prove di sciabola nella categoria Giovani. nella prova femminile il successo è andato alla russa Olga Nikitina che ha sconfitto in finale la messicana Natalia Botello con il punteggio di 15-12. Proprio Nikitina aveva fermato la corsa di Lucia Lucarini, che si è arresa alla russa in ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : l’Italia apre con l’argento di Davide Di Veroli nella spada : L’Italia apre con una medaglia d’argento i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Verona. A salire sul podio iridato è stato Davide Di Veroli nella prova individuale della spada maschile dedicata agli Under 20. Restano i rimpianti per l’azzurro, che è stato sconfitto solamente alla stoccata nel minuto supplementare (con priorità a favore di Di Veroli) per 14-13 dal francese Midelton. In precedenza il ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia sfiora il podio nel GP di Seul. Montano - Curatoli e Gregorio eliminati ai quarti : L’Italia sfiora il podio nel Grand Prix di sciabola a Seul, ultimo appuntamento della fase invernale della Coppa del Mondo di Scherma. Aldo Montano, Luca Curatoli e Rossella Gregorio vengono eliminati nei quarti di finale, nell’assalto che assegnava un posto sul podio nella prova asiatica. Nella prova femminile successo per l’ucraina Olga Kharlan, che ha superato l’ungherese Anna Marton con il punteggio di 15-7. Sul podio ci salgono ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : a Verona si sfidano i migliori talenti del mondo. L’Italia vuole confermarsi ai vertici : Dall’1 al 9 aprile Verona ospiterà i Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma. Si tratta dell’evento internazionale più importante che si svolgerà in Italia in questa stagione. Sulle pedane del Cattolica Center si sfideranno oltre 1300 atleti provenienti da 112 nazioni per conquistare una medaglia iridata. Un torneo quindi fondamentale per scoprire quali saranno i talenti protagonisti del futuro della Scherma. Inoltre le gare dei Cadetti ...

Scherma : l’Italia guarda già a Tokyo 2020. Il futuro è roseo per la squadra azzurra : Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono tra due anni, ma, provando già a pensare all’appuntamento sulle pedane giapponesi, la Scherma si conferma tra gli sport di punta per l’Italia. Un futuro ancora tutto da scrivere, ma che appare sicuramente roseo per gli schermidori azzurri, ottimi protagonisti finora nelle tappe di Coppa del Mondo e nei vari Grand Prix. Anche a livello giovanile i risultati sono stati eccezionali in questa stagione, con ...

Scherma - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutte le armi tornano in gara - l’Italia vuole fare il pieno : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Scherma. Finalmente è stata cancellata la regola della rotazione e nella capitale giapponese si assegneranno 12 titoli: i sei nelle armi individuali e anche i sei nelle prove a squadre, senza alcuna esclusione. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che ci saranno a disposizione 212 posti in totale (102 al maschile e 102 al ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : spada protagonista a Budapest nel weekend. L’Italia cerca risposte - Rossella Fiamingo per il riscatto : Sarà un fine settimana di Coppa del Mondo dedicato completamente alla spada. Nel weekend è in programma a Budapest un Grand Prix, che vedrà protagonisti sia uomini che donne. Al maschile l’Italia cerca ancora la prima vittoria stagionale. Proprio nel primo ed unico Grand Prix stagionale di Doha è arrivato il doppio podio con Andrea Santarelli e Paolo Pizzo. La presenza del siciliano, Campione del Mondo in carica, però è ancora incerta, ...