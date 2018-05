SCENARIO Da Merkel a Draghi | il caos europeo che aiuta il Salvimaio

SCENARIO/ Di Maio e Salvini mandano all'aria i piani di Merkel e Macron : Francia e Germania non si aspettavano forse un risultato come quello uscito dalle urne il 4 marzo. E ora non possono portare avanti la riforma dell’Europa senza Italia. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Camera & Senato, l'arma Bonino nelle mani di Mattarella, di N. BertiTELECOM ITALIA/ Il “fattore F” dimenticato da Elliott (ma non dal Governo), di P. Annoni