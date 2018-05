Savona - io disponibile ma sono un tecnico : ANSA, - ROMA, 21 MAG - E' vero che Matteo Salvini e Luigi Di Maio la vorrebbero come ministro dell'Economia di un governo M5S-Lega? "Guardi non rilascio dichiarazioni, perché a un certo punto non voglio entrare nella tenzone. sono disponibile per il Paese, com'è sempre stato, però non entro nei ...