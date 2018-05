Sarri riflette ed Ancelotti avanza | gli incredibili scenari in casa Napoli

sportfair

: Sarri riflette ed Ancelotti avanza: le ultime sulla panchina Napoli - Sport_Fair : Sarri riflette ed Ancelotti avanza: le ultime sulla panchina Napoli - ilmionapoli : Sarri riflette, ma per ADL il tempo è scaduto: individuati quattro allenatori - apetrazzuolo : FUTURO - Il Napoli spinge perchè Sarri resti, l'allenatore riflette, ecco la situazione -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Mauriziopotrebbe lasciare la panchina deldopo un’annata fantastica, il patron De Laurentiis contatta“Devo parlare con la mia famiglia ere sul futuro”. Queste le parole di Mauriziodopo la gara di ieri del suo, che ha chiuso in bellezza la stagione con una vittoria sul Crotone. Il tecnico ha dichiarato che si prenderà pochi giorni prima di dare una risposta al, intanto De Laurentiis ha parlato di “tempo scaduto” e dunque si sta già guardando attorno alla ricerca di una valida alternativa. Nelle ultime ore c’è stato infatti un contatto con Carlo, ex allenatore del Bayern Monaco che ha detto no alla Nazionale per proseguire la sua carriera in un club d’alto livello. Il matrimonio colsarebbe senz’altro affascinante da ambe due le parti. Per i partenopei avere un tecnico ...