Sarri-Napoli | la telenovela continua De Laurentiis | ' Il tempo è scaduto'

Napolimania : chapeau Sarri - sei stato il migliore di tutti : Uno che ha coagulato attorno a se un intero popolo, uno che ha sconfitto, al di là del risultato, una logica che ammazza un intero sport: perché vincere è importante, ma conta anche altro.

Panchina Napoli - il futuro dipende da Sarri : decisione entro i prossimi giorni - ecco i 4 nomi valutati per l’eventuale sostituto : Panchina Napoli – La stagione del Napoli è andata in archivio con il successo nella gara di campionato contro il Crotone, un campionato veramente entusiasmante per il club azzurro che ha concluso la stagione al secondo posto, un record di punti che però non è bastato a conquistare lo scudetto. Adesso è però il momento di programmare il futuro, in particolar modo la prima decisione da prendere sarà quella riguardante il prossimo allenatore. ...

Sarri riflette ed Ancelotti avanza : gli incredibili scenari in casa Napoli : Maurizio Sarri potrebbe lasciare la panchina del Napoli dopo un’annata fantastica, il patron De Laurentiis contatta Ancelotti “Devo parlare con la mia famiglia e riflettere sul futuro”. Queste le parole di Maurizio Sarri dopo la gara di ieri del suo Napoli, che ha chiuso in bellezza la stagione con una vittoria sul Crotone. Il tecnico ha dichiarato che si prenderà pochi giorni prima di dare una risposta al Napoli, intanto De ...

Napoli - Sarri : 'Se resto qui devo avere la percezione che sia possibile ripetersi' : Agenzia Vista, Napoli, 20 maggio 2018 'Se resto qui devo avere la percezione che sia possibile ripetersi'. Queste le parole di Maurizio Sarri, allenatore del Napoli in conferenza...

Napoli - se Sarri la chiudesse qui? Idea Emery - pista Giampaolo. E Ancelotti... : "E se domani, e sottolineo se", come in una vecchia canzone, il Napoli dovesse pensare ad un nuovo allenatore, De Laurentiis non si farebbe trovare impreparato. Il presidente oggi sarà a Milano, ...

Napoli - Sarri pronto all'addio ?ma il San Paolo lo fa vacillare : Dopo tante settimane trascorse lontano da Napoli, De Laurentiis è tornato al San Paolo. Un motivo c'era. Doveva ringraziare i giocatori e Sarri per questa fantastica annata conclusa al...

Napoli - Sarri : "Non so se resto - devo parlare con la mia famiglia" : Il tecnico: "A volte è meglio far finire le storie finché son belle". E apre all'esperienza all'estero

