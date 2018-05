Sarà Conte? Il sacrificio di Di Maio non evita il botto nel centrodestra

5S-Lega indicano Conte : “Sarà premier politico” Le prossime tappe : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Il nome del premier c’è. A ottanta giorni dal voto e dopo lunghe trattative sul contratto di governo, M5S e Lega hanno finalmente indicato al presidente Mattarella il profilo frutto dell’intesa. Giuseppe Conte, professore ordinario di diritto privato a Firenze e avvocato cassazionista, è ufficialmente il presidente del Consiglio scelto dagli alleati in vista di un governo giallo-verdi.“Oggi ...

5S-Lega indicano Conte : "Sarà premier politico" Le prossime tappe : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari". "Senza un lavoro stabile non c'è prospettiva, famiglia, figli. Non è possibile che il 20% degli ...

Governo - l'annuncio di Di Maio : "Conte Sarà un premier politico" - : Il leader del M5s dopo l'incontro al Quirinale ha svelato di aver proposto a Mattarella, d'accordo con Matteo Salvini, il nome del giurista: "Non vesserà il popolo italiano. È un momento storico". CHI ...

Di Maio annuncia il nome del premier : Sarà Giuseppe Conte : Il leader della Lega ha poi aggiunto: 'Noi ci siamo, siamo pronti, abbiamo fatto il nome e indicato la squadra , vogliosi di far crescere l'economia del Paese' .

Di Maio e Salvini indicano Conte M5S : Sarà un governo politico Lega : nessun timore per l'economia : Dopo 78 giorni dalle elezioni politiche del 4 marzo è arrivata la tanto attesa svolta. Luigi Di Maio ha incontrato al Quirinale Sergio Mattarella per 18 minuti. Ma il nome del premier, proposto al Capo dello Stato arriva solo dopo che Di Maio lascia il Colle... Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio da Mattarella : «Indicato il nome del premier» Poi svela che Sarà Giuseppe Conte : Al centro, la definizione della squadra di Governo dove emerge il nodo del ministero dell'Economia. Il nome sul quale M5S e Lega avrebbero trovato una convergenza è quello dell'ex ministro del ...

Giuseppe Conte - un giurista per governo del cambiamento. Di Maio : Premier Sarà un amico del popolo : Il nodo di Tesoro ed Esteri L'attenzione del presidente, che tiene a tutti i dicasteri, sarà sicuramente più orientata su quelli chiave: Esteri, Difesa, Interni ed Economia. Nessuna preclusione ...

Salvini : “Lunedì il nome del premier. Né io né Di Maio - Sarà professionista incontestabile” : Secondo Matteo Salvini il premier della coalizione M5S-Lega deve essere “una figura che vada bene a entrambi, con una esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma”. Il leader della Lega e Luigi Di Maio si incontreranno nelle prossime ore e lunedì andranno al Quirinale.Continua a leggere

Salvini : premier Sarà figura di professionalità incontestabile : Milano, 19 mag. , askanews, Né Salvini né Di Maio premier? 'Questo mi sembra chiaro'. Il premier sarà 'una figura che vada bene a entrambi, con esperienza professionale incontestabile e che condivida ...

Matteo Salvini : "Il premier Sarà un professionista incontestabile" : "Né io né Di Maio premier? Questo mi sembra chiaro fin dall'inizio". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato a un gazebo a Milano. Secondo Salvini, il premier con M5S deve essere "una figura che vada bene a entrambi, con una esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma".Ai giornalisti che gli chiedono il nome del futuro presidente del Consiglio, ...

Finale di Fa Cup Conte sfida Mou Sarà l'ultima con il Chelsea? : E' la notte del Frosinone, lo stadio Benito Stirpe è esaurito, ma Sarà una notte di sofferenza e di dramma, esattamente come un anno fa, quando la promozione sfumò a beneficio del Verona. E con Marino ...