Sanità Campania | 7mila assunzioni De Luca ai giovani medici | “Mi commuovete | non come

(Di lunedì 21 maggio 2018) “Sono orgoglioso di potervi dire che sulla base di un lavoro faticoso ed intenso per la prima volta dopo dieci anni abbiamo approvato il piano regionale per il personale del sistema sanitario regionale che prevede l’assunzione di 7000 nuovi dipendenti. Parlo di lavoro che non è fatto di demagogia, chiacchiere al vento e di spazi pubblici regalati ai nuovi clienti. Voi siete quella parte della gioventù che mi piace e mi commuove, nondei centri sociali che vengono a fare ammuina sotto la regione. Loro pensano che le prospettive di vita si aprano con l’ammuina e le intimidazioni. Avete buttato il sangue sui libri per 6 anni e questa è l’immagine di Napoli, quella del rigore, della disciplina, della fatica” Così Vincenzo Dedal palco del teatro Augusteo dove si è svolto il giuramento di ippocrate per le nuove leve dellana ...