SAN VITTORIO Santo del giorno | il 21 maggio si celebra il patrono di Roccella Ionica

VITTORIO SGARBI E ALESSANDRO SALLUSTI CONDANNATI PER DIFFAMAZIONE A DI MATTEO/ L'editoriale di Marco Travaglio : Nino Di MATTEO diffamato, SGARBI e SALLUSTI CONDANNATI: rispettivamente 6 e 3 mesi di carcere per le parole del critico su Il Giornale, "Riina suo complice". La notizia della condanna di VITTORIO SGARBI e ALESSANDRO SALLUSTI per DIFFAMAZIONE a causa di un articolo a firma del critico d’arte apparso a suo tempo sul Giornale (di cui il secondo è il direttore) arriva pochi giorni dopo il duro scontro verbale che Marco Travaglio ha avuto ...

Vittorio Sgarbi e AlesSANdro Sallusti condannati per diffamazione a Di Matteo/ La difesa del critico d'arte : Nino Di Matteo diffamato, Sgarbi e Sallusti condannati: rispettivamente 6 e 3 mesi di carcere per le parole del critico su Il Giornale, "Riina suo complice"(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:57:00 GMT)

AlesSANdro Di Battista - il padre Vittorio augura a Silvio Berlusconi di morire al più presto : lo schifo senza eguali : Chi sono i grillini lo spiega in modo perfetto, plastico, il padre di Alessandro Di Battista , il signor Vittorio . Un tizio ossessionato da Silvio Berlusconi , quello stesso Cavaliere che di fatto ha ...

Baseball : gli Under 15 del SANremo escono vittoriosi dalle due partite contro Albisole e Cairese : Settimana proficua per il Sanremo Baseball che mercoledì e sabato scorsi ha visto giocare sul proprio campo gli Under 15 di coach Bottero. La giovane equipe è uscita vittoriosa da entrambi gli ...

SANt'Arsenio : il ballerino di 'Amici' Vittorio Ardovino protagonista domani della 'Festa di Primavera' : Alle ore 20.30 inizieranno gli spettacoli che vedranno protagonista Vittorio Ardovino , ballerino del talenti "Amici" di Maria De Filippi . Si esibiranno, inoltre, il cantante Gerardo Pistone , ...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas/ I fidanzati penSANo al futuro : Federica Pellegrini e Vittorio Brumotti... : Filippo Magnini, una splendida storia d'amore con Giorgia Palmas sta venendo finalmente a galla. Ne parlerà la showgirl oggi al microfono di Silvia Toffanin su Canale 5. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:45:00 GMT)

Dimessi i dodici intossicati di via Vittorio Veneto - non ci sono tracce di monossido nel SANgue : sono stati tutti Dimessi i 12 ricoverati questa notte al San Donato per intossicazione a seguito dell'incendio in abitazione scoppiato in via Vittorio Veneto . Le fiamme, divampate intorno alle 23 , ...

AlesSANdro Di Battista - la vergogna di papà Vittorio : come insulta Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : Al di là degli altri educatissimi appellativi riservati a Matteo Renzi , 'il cazzaro', , papà Di Battista spicca per la delirante analisi politica con cui rovescia la trattativa per Palazzo Chigi. '...

VITTORIO TAVIANI È MORTO/ L'addio al regista di AlesSANdro Gassman e Aurelio De Laurentiis : VITTORIO TAVIANI è MORTO a 88 anni: Cinema, addio al grande regista che col fratello Paolo ha da sempre "ricercato la verità". I capolavori, il neorealismo e l'ultimo film nel 2017(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:22:00 GMT)

Il cinema è in lutto : morto il regista piSANo Vittorio Taviani : Vittorio Taviani, 88 anni, è stato una delle stelle del cinema italiano ed internazionale. Insieme al fratello Paolo ha firmato

Porto SANt'Elpidio. Attestato di merito al Campione del Mondo di Salsa Shine Vittorio Olivieri : ...hanno consegnato un Attestato di merito a Vittorio Olivieri che nel 2015 in occasione dei campionati mondiali che si sono svolti a Torino il 6 novembre ha conquistato il titolo di Campione del Mondo ...

Real Madrid-Juventus 1-3 : bianconeri vittoriosi - ma non pasSANo : Tutto si decide con un rigore al 96esimo per il Real assegnato per un fallo di Benatia su Lucas Vazquez. Buffon protesta e viene espulso, Cr7 trasforma. In precedenza doppietta di Mandzukic e gol di Matuidi

STRISCIA LA NOTIZIA/ Luca Abete e Vittorio Brumotti a SAN Giorgio Cremano : un murale al posto delle minacce : Questa sera, lunedì 9 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA, condotto da Ficarra e Picone. Luca Abete e Vittorio Brumotti a San Giorgio Cremano.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:50:00 GMT)

La riapertura al traffico di Corso Vittorio è il fallimento clamoroso della giunta AlesSANdrini : ... hanno bisogno " ha elencato Fiorilli - di una politica fiscale comunale che sia loro vicina, ovvero che riduca le imposte, non che continui ad alzare una tassa sui rifiuti oggi insopportabile; hanno ...