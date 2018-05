San Severo | 41enne ferita da un petardo alla festa patronale | rischia di perdere un

Paura a San Severo - esplode fabbrica di botti : due persone ferite - uno è grave : Al lavoro i soccorritori e i vigili del fuoco chiamati per domare l'incendio scoppiato nella fabbrica che si trova in periferia, nella zona di Rignano ed è di proprietà dei fratelli Del Vicario di San Severo .Continua a leggere

Foggia - esplosione in una ditta di fuochi d’artificio a San Severo : “Ci sono 2 feriti” : Un’ esplosione si è verificata in un laboratorio di fuochi d’artificio a San Severo , a pochi chilometri da Foggia . Secondo i siti locali, l’incidente, avvenuto attorno alle 9, ha distrutto completamente i capannoni dell’azienda. E ferito – secondo le prime notizie – almeno due persone, le cui condizioni non sono note. La fabbrica, nota anche fuori dalla Puglia per i suoi spettacoli pirotecnici, si trova nella ...

Potenza incontenibile - il Cerignola - che sognava la promozione - ai play off. San Severo e Manfredonia fanalini di coda : Il Manfredonia pareggia in casa col Nardò ma è penultima in classifica. Il San Severo, sconfitto dalla Normanna, in zona retrocessione lotta per la salvezza. Leggi tutta la cronaca della giornata di campionato