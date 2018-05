Samsung Galaxy Watch potrebbe venir presentato con Wear OS

Migliora WiFi protetto 3.0 sui Samsung Galaxy : le novità di maggio e smartphone coinvolti : Emergono proprio oggi 21 maggio alcune novità per i Samsung Galaxy più recenti. Dopo aver esaminato di recente la questione per quanto concerne il Negozio Temi con un apposito articolo, in questo frangente tocca concentrarsi sulla funzione "WiFi protetto", che richiede un approfondimento sia in merito alle migliorie che sono state introdotte attraverso l'aggiornamento di fine maggio alla versione 3.0, sia a proposito degli smartphone che ad oggi ...

Patch di sicurezza di maggio 2018 in roll out per Samsung Galaxy S8 - Galaxy A8 Plus (2018) e non solo : Nella giornata di oggi Samsung ha dato il via al roll out di aggiornamenti software con le Patch di sicurezza di maggio 2018 per alcuni suoi smartphone, vale a dire Galaxy S8 (ed S8 Plus), Galaxy A8 Plus (2018) e Galaxy J1 mini Prime. Il roll out al momento riguarda solo pochi mercati.

Smartphone Android in offerta oggi 21 maggio : Nokia 7 Plus - Xiaomi Redmi 5 Plus - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 21 maggio sono: Honor 9, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Xiaomi Redmi 5 Plus, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete?

Samsung Galaxy J6 (2018) e Galaxy J8 (2018) ufficiali in India : Infinity Display a basso costo : Infinity Display sotto i 300 euro? Samsung ha da poco presentato per il mercato Indiano i nuovi Galaxy J6 (2018) e Galaxy J8 (2018). Venite a scoprirli!

Il Samsung Galaxy S8 Lite lanciato in Cina con il nome di Galaxy S Light Luxury : Il Samsung Galaxy S8 Lite è stato presentato dal produttore coreano in Cina, ove sarà commercializzato con il nome di Samsung Galaxy S Light Luxury

Lancio ufficiale Samsung Galaxy S8 Lite oggi 21 maggio ma chiamatelo S Light Luxury : Dopo tante indiscrezioni il Samsung Galaxy S8 Lite sarà realtà proprio oggi 21 maggio. Praticamente con nessun preavviso, il produttore ha inviato alla stampa degli inviti per un evento che si terrà in Cina proprio in questo lunedì. Siamo al cospetto di un Lancio globale o solo locale e con quali specifiche tecniche? Il modello, oramai sembra ombra di dubbio, si chiamerà Samsung Galaxy S Light Luxury ma esaminiamone qualche dettaglio in ...

Samsung Galaxy S7 Edge : ecco cosa vi aspetta con l'aggiornamento a Oreo (video) : Sapete che il vostro Samsung Galaxy S7 Edge o S7 sta per ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo con la Samsung Experience 9.0? ecco nel nostro video cosa vi aspetta, tutte le novità e una mini guida per l'installazione manuale senza aspettare la notifica di OTA.

Samsung Galaxy J4 (2018) è già preordinabile e corredato di specifiche - render e video hands-on : Rimane ormai ben poco da scoprire riguardo al nuovo Samsung Galaxy J4 (2018) grazie alla marea di informazioni che sono trapelate da un negozio online ucraino. Oltre alla scheda tecnica completa e a vari render e immagini troviamo un video hands-on e la possibilità di preordinarlo a un prezzo che, al cambio attuale, non poi così male.

Subito sui Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Italia l'aggiornamento Oreo : guida al download BTU : Da appena 24 ore è possibile procedere con l'installazione dell'aggiornamento Android Oreo per i Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge in Europa, almeno per quanto riguarda le versioni BTU. Certo, non parliamo delle varianti dello smartphone commercializzate ufficialmente in Italia, ma si tratta di prodotti presenti in discreta quantità sul nostro mercato. Tuttavia, oggi vogliamo dare un contributo ai più temerari, che non ne possono più di ...

Il Samsung Galaxy J4 (2018) dovrebbe essere lanciato anche in blu e viola : In Rete è apparsa un'immagine render che ci mostra altre due delle colorazioni in cui il Samsung Galaxy J4 (2018) dovrebbe essere presto disponibile

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : nuovi problemi con Android 8.0 Oreo. Bloccato l'aggiornamento : Al momento il rilascio del nuovo Android Oreo per i Galaxy S7 ed S7 Edge risulta Bloccato in tutto il mondo e non si ancora quale effettivamente sarà la data di rilascio. Resta aggiornato sulle ...

Scopriamo le ultime novità su Samsung Galaxy J4 (2018) - Galaxy J6 e un nuovo tablet economico : Scopriamo le novità legate a due smartphone Samsung, Galaxy J4 e Galaxy J6, e al nuovo tablet economico da 10 pollici, che dovrebbe chiamarsi Galaxy Tab Advanced2.

Samsung Galaxy S9 è in "Offerta smart" da Esselunga : fino al 30 maggio a 549 euro : Samsung Galaxy S9 è arriva da Esselunga in "Offerta smart": disponibile fino al 30 maggio, salvo esaurimento scorte, a soli 549 euro, uno prezzo tra i più bassi, anche online. Interessante...vero?

