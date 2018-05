Salvini | Ue non tema nuovo governo | più crescita per ridurre debito

Governo : Salvini - all’estero non hanno nulla da temere - Paese crescerà : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Noi leggiamo con interesse e stupore dichiarazioni che arrivano da ministri e commissari che non hanno nulla di cui preoccuparsi: il Governo che vogliamo formare vuole far crescere l’Italia e aumentare il lavoro, renderlo più stabile, e riportare le aziende in Italia”. Lo dice Matteo Salvini, al termine delle consultazioni al Quirinale. L'articolo Governo: Salvini, all’estero non hanno ...

Governo : Salvini - non vediamo l’ora di partire : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Non vediamo l’ora di partire, vogliamo passare dalle parole ai fatti”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine del colloquio al Quirinale. L'articolo Governo: Salvini, non vediamo l’ora di partire sembra essere il primo su Meteo Web.

Salvini : all'estero non hanno nulla di cui preoccuparsi : Roma, 21 mag. , askanews, 'Qualcuno all'estero dovrà cambaire la sua prospettiva. Sarà un governo di speranza e prospettiva, non sarà un governo remissivo'. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo ...

CHI È GIUSEPPE CONTE/ Video : Di Maio - “è il candidato premier per Governo M5s-Lega”. Ma Salvini non conferma.. : Chi è GIUSEPPE CONTE, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia e con un passato a sinistra(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:55:00 GMT)

Matteo Salvini dopo l'incontro con Sergio Mattarella : 'Prima gli italiani - l'Europa non deve preoccuparsi' : Adesso partiamo, siamo vogliosi di far crescere l'economia del Paese. All'estero - ha aggiunto - non hanno nulla da temere perché l'Italia crescerà'. Dunque, dal cuore della politica italiana, dal ...

Fiat - Marchionne ha in mente un piano e non teme il governo Salvini-Di Maio : di Carblogger L’1 giugno Sergio Marchionne illustrerà il nuovo piano industriale di Fiat Chrysler che eseguirà in gran parte il suo successore, lasciando lui la carica di amministratore delegato di Fca alla fine dell’anno. Luigi Di Maio e Matteo Salvini raccontano oggi il loro “contratto” di governo che “eseguirà” un presidente del consiglio da nominare. Due incertezze non fanno una certezza: rimangono due ...

Governo - Salvini : veti Mattarella? Non temiamo niente : Roma, 21 mag. , askanews, Teme i veti di Mattarella? 'Non temiamo niente'. Risponde così il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando la Camera per raggiungere il Quirinale dove alle 18 incontra il ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Matteo Salvini : ufficiale - Fratelli d'Italia non appoggerà il governo Lega-M5s : Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...

Viaggio nei gazebo della Lega : «Non ci fidiamo del M5S ma Salvini sa quello che fa» : La consultazione degli elettori del Carroccio ha benedetto il governo con i 5 Stelle. Non tutti gli elettori sono favorevoli alla svolta, ma il contratto piace: «È un libro dei sogni». E gli altri del centrodestra avvertono: «I grillini come i vietcong, i leghisti faranno una brutta fine» Gli effetti del contratto sul popolo della Lega: una giornata nei gazebo"

Viaggio nei gazebo della Lega : «Non ci fidiamo del M5S ma Salvini sa quello che fa» : Anche a Largo Goldoni, nel pieno centro di Roma a pochi passi dai palazzi della politica. «Hanno votato in tantissimi» afferma sorridente il militante che si occupa del gazebo, Daniele Maggi, già ...

Silvio Berlusconi : 'Tornassi indietro non darei mai via libera a Salvini-Di Maio' : La speranza è l'ultima a morire, si dice. E quindi, scrive oggi Il Corriere della Sera , Silvio Berlusconi spererà fino all'ultimo che qualcosa vada storto: che Matteo Salvini abbia un ripensamento ...

Contratto di governo - la giustizia che non piace a B. e le leggi di Di Maio e Salvini : pene più dure per corrotti e scippatori : Più intercettazioni, più anticorruzione, più penitenziari, più carcere duro per detenuti mafiosi. Potenziare il reato di voto di scambio e creare la figura dell’agente provocatore che vada a offrire soldi a pubblici ufficiali e politici. A Silvio Berlusconi non piace e non potrebbe essere altrimenti. Perché il capitolo dedicato alla giustizia del Contratto di governo sottoscritto dalla Lega con il Movimento 5 stelle mette nero su bianco ...

Berlusconi : a Salvini non ridarei il via libera per il governo con i 5 Stelle : Sa che è praticamente impossibile che accada, ma Silvio Berlusconi ancora spera - lo farà fino all'ultimo secondo utile - che il governo M5S-Lega non nasca. Si dice «rassegnato al peggio», certo, e ...

Salvini-Di Maio - fumata bianca sul Premier : C'è l'accordo - spero non ci siano veti sulla squadra : Teleborsa, - Habemus papam. Anzi, Premier. "Abbiamo chiuso l'accordo sul Premier e sulla squadra di ministri, siamo pronti a partire". Così il leader della Lega, Matteo Salvini , dopo l'incontro a ...