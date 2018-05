Salvini | Saremo liberi di dire signornò a Bruxelles | Berlino e Parigi

Berlusconi vede il fallimento di Salvini e Di Maio : “saremo chiamati a nuove elezioni” : “Credo che questo governo si farà e noi saremo lì con grande puntualità, precisione e attenzione a cercare di far

M5s-Lega - non c'è ancora l'accordo Salvini : "Entro lunedì o la parola al Colle Né io né Di Maio saremo il premier" : Un incontro lungo più di tre ore tra i leader di Lega e M5s, poi il tavolo tecnico. Restano le distanze, ma si va verso un accordo

Governo - Salvini : "Non saremo subalterni a nessuno" : "Il mio obiettivo è andare al Governo, per trasformare in fatti le idee che gli italiani hanno appoggiato e votato, dalla tassa unica al 15% all'abolizione della legge Fornero, dalla legittima difesa all'espulsione dei clandestini". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, sottolineando che "siamo disposti a dialogare con tutti ma non saremo subalterni a nessuno, visto che il centrodestra è la coalizione più votata dagli italiani".

