"Abbiamo fatto il nome al Presidente e abbiamo ben chiara la squadra ed il progetto di Paese. Siamo vogliosi di partire per far crescere l'economia". Così, leader della Lega, al termine del colloquio con Mattarella. "Non sarà un governo remissivo", "guardiamo al futuro". E "ha niente da, anzi. Vogliamo un governo che metta l'interesse nazionale al centro, prima gli italiani", sottolinea. Faremo crescere il Paese "rispettando tutte le normative e i vincoli"."Le basi sono solide, nulla campato in aria".(Di lunedì 21 maggio 2018)