Salvini | il premier sarà terzo Un superministero ai 5 Stelle

GOVERNO M5S-LEGA - GIUSEPPE CONTE PREMIER?/ Salvini : “91% sì al contratto di governo con Di Maio” : governo Lega-M5S, chi sarà il PREMIER? Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti ad andare al Colle per ottenere l'approvazione del presidente della Repubblica. GIUSEPPE CONTE PREMIER? (Pubblicato il Sun, 20 May 2018 22:26:00 GMT)

Governo M5S-Lega : Conte premier - Di Maio al Lavoro - Salvini agli Interni : Secondo fonti attendibili, la scelta per il premier sarebbe caduta sul professore di diritto amministrativo indicato dai grillini. Nel Governo anche i due leader. Voto ai gazebo leghisti: 91% di sì tra i 215mila che si sono presentati

“Abbiamo il premier e i ministri”. L’annuncio di Salvini dopo un incontro con Di Maio : “Stamattina abbiamo chiuso l’accordo sul premier e sulla squadra di ministri”. Ad affermarlo Matteo Salvini dopo aver incontrato di nuovo, questa mattina a Roma, Luigi Di Maio . Queste erano infatti le ultime ore per trovare la condivisione del nome del premier prima di andare a riferire domani da Mattarella. Il capo dello Stato ha così convocato i gruppi di Lega e Movimento Cinque stelle. Le delegazioni delle due forze ...

Salvini -Di Maio - fumata bianca sul Premier : C'è l'accordo - spero non ci siano veti sulla squadra : Teleborsa, - Habemus papam. Anzi, Premier . "Abbiamo chiuso l'accordo sul Premier e sulla squadra di ministri, siamo pronti a partire". Così il leader della Lega, Matteo Salvini , dopo l'incontro a ...

Governo - l'accordo tra Di Maio e Salvini sul premier : l'indiscrezione su Giuseppe Conte : La scelta sul nome tanto atteso e tanto tenuto segreto per il prossimo premier alla fine è caduta sul personaggio più sconosciuto dell'ampia rosa a disposizione di Luigi Di Maio e Matteo Salvini . ...

Lega-M5S - accordo sul premier : ?pronto Conte - Di Maio verso Lavoro-Mise e Salvini agli Interni : Ad annunciare l’intesa è il leader della Lega Matteo Salvini dopo la conclusione del faccia a faccia durato oltre due ore a Roma con il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio . Spuntano i primi nomi dei ministri. Il leader della Lega accreditato per il dicastero degli Interni ....

Giuseppe Conte premier - Salvini all'Interno - Di Maio al Lavoro e allo Sviluppo economico : le prime indiscrezioni sul governo : Un faccia a faccia di due ore per chiudere l'accordo di governo da portare lunedì pomeriggio al Quirinale. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati di nuovo, questa volta per decretare il nome del prossimo premier, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe essere Giuseppe Conte, professore esperto di Diritto amministrativo, già indicato dal capo politico del Movimento 5 Stelle come possibile ministro alla Pubblica ...