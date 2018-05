Salvini | all' estero non hanno nulla di cui preoccuparsi

Governo : Salvini - all’estero non hanno nulla da temere - Paese crescerà : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Noi leggiamo con interesse e stupore dichiarazioni che arrivano da ministri e commissari che non hanno nulla di cui preoccuparsi: il Governo che vogliamo formare vuole far crescere l’Italia e aumentare il lavoro, renderlo più stabile, e riportare le aziende in Italia”. Lo dice Matteo Salvini, al termine delle consultazioni al Quirinale. L'articolo Governo: Salvini, all’estero non hanno ...

M5S-Lega - Di Maio : «Conte premier di un governo politico». Salvini : «No rischi. All’estero cambino idea» : Incontro al Quirinale per i leader di M5S e Lega. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio e Salvini hanno indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Poi il monito all’Europa: «Nessun rischio, lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - faccia a faccia alla Camera prima dell'incontro con Mattarella : faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...

Governo M5s-Lega - Weber (Ppe) : “Italia indebitata - state giocando col fuoco”. Salvini : “Pensi alla Germania” : “state giocando col fuoco perché l’Italia è pesantemente indebitata“. “Pensi alla Germania che al bene degli italiani ci pensiamo noi!”. Botta e risposta tra Manfred Weber, leader dei Popolari europei (Ppe) e il leader del Carroccio Matteo Salvini. Oggetto del contendere è il nascente Governo tra M5s e Lega e le relative politiche economiche che intenderà perseguire. Un intervento, quello di Weber, che arriva a ...

**Governo : incontro Di Maio-Salvini alla Camera** : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti nel primo pomeriggio a Montecitorio, dopo uno scambio di chiamate in mattinata, in vista delle consultazioni che si terranno nel pomeriggio al Quirinale. Di Maio, negli uffici del M5S, ha visto alcuni fedelissimi, tra questi Laura Castelli, Alfonso Bonafede e Danilo Toninelli. L'articolo **Governo: incontro Di Maio-Salvini alla Camera** sembra essere il primo su ...

M5S al Colle alle 17.30 - poi la Lega. Premier - in pole c'è Conte. Salvini vede Meloni alla Camera : Accordo chiuso fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per far nascere il governo M5S-Lega. In pole come Premier il civilista Giuseppe Conte, tecnico di area grillina. I leader dei due partiti sono stati...

Salvini e Di Maio al Quirinale coi nomi del premier - Conte? - e della squadra SPECIALE TGLA7 dalle 16.20 : Convocati questo pomeriggio dal capo dello Stato, mezz'ora per ciascuno. Occhi puntati soprattutto sui ministeri-chiave come quello dell'Economia, Esteri e Difesa -

Consultazioni - Mattarella convoca M5s alle 17.30 e Lega alle 18. Incontro Salvini-Meloni : Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. Politica Paolo ...

Consultazioni - Mattarella convoca M5s alle 17.30 e Lega alle 18. Incontro Salvini-Di Maio : Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. Politica Paolo ...

Elezioni regionali - nuova prova di forza della Lega di Salvini anche in Valle d'Aosta : In Valle d'Aosta i risultati delle Elezioni regionali confermano il trend delle ultime consultazioni elettorali: gli elettori scelgono di dare la propria preferenza al centrodestra e in particolare è...

Di Maio e Salvini vanno al Quirinale - governo giallo-verde ai nastri di partenza : Dovrebbe essere ai nastri partenza oggi pomeriggio, il governo giallo-verde composto da Lega e Movimento Cinque Stelle. Le delegazioni dei due partiti saliranno oggi al Colle per relazionarsi con il ...

Oggi Di Maio alle 17 - 30. Salvini alle 18. Domani incarico di Mattarella a Conte : Tutto sembra deciso. Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono stati ufficialmente convocati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al

Governo - Mattarella convoca Di Maio alle 17.30 e Salvini alle 18 - : I due leader hanno chiuso l'accordo per la squadra dell'esecutivo. Per Palazzo Chigi in pole il giurista Giuseppe Conte. Il Quirinale monitora le designazioni dei dicasteri chiave. Intanto mercati in ...

MATTARELLA vs Salvini-DI MAIO/ Roba da far impallidire Scalfaro e Berlusconi : Oggi pomeriggio Di MAIO e Salvini andranno da MATTARELLA. Il Colle vuole garanzie su 4 dicasteri chiave, Salvini però ha lanciato un duro ammonimento. Inizia la partita. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:02:00 GMT)GOVERNO M5S-LEGA/ Cosa succede se Di MAIO diventa di destra?, di M. BarcellonaGOVERNO M5S-LEGA/ L'ombra del partito (italiano) di Hillary Clinton, int. a A. Spannaus