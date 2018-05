Salvini al Quirinale | ' Crescita economica per ridurre il debito'

Governo M5s-Lega - Salvini al Quirinale : “Questo progetto ha radici solide. Nessuno ha niente da temere” : “Abbiamo fatto il nome al Presidente e abbiamo ben chiara la squadra ed il progetto di Paese. Siamo vogliosi di partire per far crescere l’economia del paese”. Lo afferma Matteo Salvini leader della Lega, al termine del colloquio con Mattarella. “Nessuno ha niente da temere, anzi. Ovviamente vogliamo un Governo che metta l’interesse nazionale italiano al centro. Prima gli italiani”. Lo dice il leader della Lega Matteo ...

Di Maio : 'Indicato nome a Mattarella. Ora inizia la terza Repubblica'. Ora Salvini al Quirinale : E sul tavolo emergono due nodi delicati, legati all'Economia e alla Difesa. 'C'è una differenza di visione con il Colle', spiega chi sta seguendo una trattativa che vede la Lega puntare, oltre che al ...

Governo Lega-M5S - Salvini-Di Maio : la salita al Quirinale dopo la chiusura della Borsa di Piazza Affari : Perchè vedere il capo dello Stato alle 17.30 e alle 18, quando in tutta la giornata di altri impegni non ve n'erano e il nome del premier era già stato deciso nel weekend? Le 17.30 non è un orario 'a ...

Nasce il "Governo del Cambiamento" : Di Maio e Salvini al Quirinale : La delegazione del Movimento 5 Stelle è giunta al Quirinale per la consultazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al Colle sono saliti Luigi Di Maio e i capigruppo di Senato e Camera...

Di Maio : «Indicato nome a Mattarella. Ora inizia la terza Repubblica». Ora Salvini al Quirinale : «Credo che oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome al presidente della Repubblica che può portare avanti il contratto di governo». Lo...

Lega-M5S - Di Maio e Salvini al Quirinale Premier : Conte in pole : I due leader, dopo un faccia a faccia, saranno al Colle accompagnati dai rispettivi capigruppo di Camera e Senato. Il segretario della Lega incontra Giorgia Meloni

Salvini e Di Maio al Quirinale coi nomi del premier - Conte? - e della squadra SPECIALE TGLA7 dalle 16.20 : Convocati questo pomeriggio dal capo dello Stato, mezz'ora per ciascuno. Occhi puntati soprattutto sui ministeri-chiave come quello dell'Economia, Esteri e Difesa -

Salvini e Di Maio al Quirinale coi nomi del premier - Conte? - e della squadra : Convocati questo pomeriggio dal capo dello Stato, mezz'ora per ciascuno. Occhi puntati soprattutto sui ministeri-chiave come quello dell'Economia, Esteri e Difesa -

Di Maio e Salvini vanno al Quirinale - governo giallo-verde ai nastri di partenza : Dovrebbe essere ai nastri partenza oggi pomeriggio, il governo giallo-verde composto da Lega e Movimento Cinque Stelle. Le delegazioni dei due partiti saliranno oggi al Colle per relazionarsi con il ...

Stallo sul nome del premier da presentare domani al Quirinale. Salvini : 'Abbiamo le idee chiare' : Sono le ore decisive per sciogliere i nomi dei ministri e del premier. Oggi previsto un nuovo incontro tra Di Maio e il leader della Lega. Nella rosa su cui stanno lavorando, il favorito resta il ...

Salvini : entro domani vedo Di Maio - spero lunedì al Quirinale : Milano, 19 mag. , askanews, 'entro domani vedo Di Maio' per decidere insieme sul nome del premier. Lo ha detto Matteo Salvini, che ha replicato così a chi gli ha chiesto se lunedì andrà con il capo ...

Premier - carta «coperta» M5S. Lunedì Di Maio e Salvini al Quirinale : Chiuso l'accordo sul contratto, ma c'è il veto leghista su Di Maio a Palazzo Chigi. Oggi e domani il referendum sul programma nei gazebo del Carroccio. Affondo di Berlusconi, deluso sulla giustizia: «Salvini torni a casa». La Lega: sconcertante....

Sul premier si discute ancora. Salvini : 'Comunque finisca - lunedì al Quirinale' : La trattativa è incagliata sul nome del presidente del consiglio. In giornata torneranno a vedersi Di Maio e il segretario della Lega. 'non so se sarò premier ma il nostro programma andrà al governo' ,...

M5S vota online sul contratto. Salvini : Lunedì al Quirinale : Mentre gli iscritti M5s votano online sul contratto di governo tra il Movimento e la Lega dalle 10 alle 20 di oggi, Salvini assicura che Lunedì "sicuramente andremo dal presidente Mattarella per ...