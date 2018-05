Salute Allarme dei ginecologi | va potenziata la prevenzione contro il papilloma virus

Allarme Regioni - rischi per la Salute - Lea indegni di Paese civile : ...5 miliardi, ma noi vogliamo rilanciare gli investimenti, questo è il punto fondamentale per rilanciare l'economia. E' necessaria una nuova stagione". , ANSA, .

L’allarme degli esperti : “Dai maiali il nuovo virus che minaccia la Salute umana” : Una nuova minaccia alla salute umana arriva dai maiali. Un virus suino recentemente identificato, infatti, secondo un team internazionale può facilmente trovare la sua strada nelle cellule di esseri umani e altre specie, come si è visto da uno studio condotto in laboratorio. Una scoperta che solleva lo spettro di potenziali e insidiose nuove epidemie. I ricercatori della Ohio State University negli Usa e dell’Università di Utrecht nei ...

Fao - allarme contaminazione suolo : “Rischi per la Salute umana” : L’inquinamento del suolo rappresenta una preoccupante minaccia per la produttività agricola, la sicurezza alimentare e la salute umana, ma si sa ancora troppo poco sulla portata e gravità di tale minaccia. È l’avvertimento lanciato dal nuovo rapporto della Fao, pubblicato all’inizio dei lavori di un simposio di 3 giorni. L’industrializzazione, le guerre, l’estrazione mineraria e l’intensificazione ...

Salute - tossicologi : allarme coralli tossici negli acquari e in spiaggia : La Società italiana di tossicologia lancia l’allarme coralli tossici negli acquari e, con l’arrivo dell’estate, anche in spiaggia: ha costituito un gruppo per lo studio e la prevenzione di effetti avversi delle tossine algali, e referente è la professoressa Aurelia Tubaro dell’Università di Trieste, dipartimento di Scienze della vita. Nei giorni scorso l’appassionato di pesci tropicali Chris Matthews, 27enne inglese ...

Salute - Bill Gates lancia l’allarme : “Possibile pandemia da 30 milioni di morti” : Dati allarmanti per il futuro dell’umanità: la prossima pandemia attesa dagli epidemiologi farà almeno 30 milioni di morti in meno di sei mesi, ma il mondo non è assolutamente preparato. La previsione arriva da Bill Gates, durante un convegno organizzato dal New England Journal of Medicine. Sarà impossibile prevedere l’esatto momento dell’arrivo di tale epidemia e la sua natura, potrebbe essere un patogeno sconosciuto o di uno ...

Fiocchi Jocca ritirato da Bennet e tutti i supermercati. Ed è allarme ulteriori alimenti Salute : ritirato dagli scaffali dei supermercati Auchan, Basko, Bennet, Cadoro, Carrefour, Coop, Crai, Decò, Esselunga, Gros Cidac, Sigma, Simply, Sogegross, Unicoop Tirreno..

PROTESI DENTARIE NON A NORMA/ Dentiere "fasulle" - allarme Salute : non c'è solo l'eventuale distaccamento : PROTESI DENTARIE non a NORMA, Dentiere ''fasulle'': allarme per la salute e un caso di morte a Lecce. I consigli da parte dell'Aiop per evitare di ritrovarsi in situazioni complicate.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:53:00 GMT)

Salute - ALLARME POLIOMIELITE / ECDC : possibile ritorno della poliomielite in Europa : ... Pakistan e Afghanistan, con la Regione Europea che ha lo scorso anno festeggiato i 15 anni 'polio free' e l'Oms che ha dichiarato che il mondo "non è mai stato così vicino all'eradicazione". In ...

“La mia Salute…”. Gerry Scotti - hanno notato tutti il suo corpo più esile e le condizioni del popolare conduttore hanno subito messo in allarme in fan. Adesso parla lui e ammette : “Cosa mi è successo” : Dai primi passi a Radio Deejay, quando ancora non si chiamava così e le onde arrivano a Bergamo bassa, a “Smile”, trasmissione cult degli anni ’80 che aveva come logo l’emoticon sorridente (e neppure quella si chiamava così, per dire). Viso bonario, modi affabili e quella sana dose di autoironia sul suo peso che ha contribuito a renderlo “uno di casa”. Sempre così Gerry Scotti, sempre lì , dentro una scatoletta che a stento lo tratteneva, ...

Salame di cioccolato con piccoli pezzi di gomma - Ministero della Salute lancia l’allarme : Il provvedimento pubblicato sul sito del Ministero della Salute: è possibile la presenza di piccoli frammenti di gomma in un lotto di Salame di cioccolato a marchio Bocon.Continua a leggere

Salute - l’allarme degli esperti : danni al cuore dei giovani con l’abuso di energy drink : Uno studio promosso dal Progetto nazionale di Prevenzione cardiovascolare Banca del cuore, condotto durante gli screening effettuati su oltre 8mila soggetti per la campagna “Truck Tour Banca del cuore 2017“, ha rilevato un aumento della fibrillazione atriale e dello scompenso cardiaco tra i giovani a causa dell’abuso di energy drink. I dati sono stati presentati oggi a Roma al ministero della Salute per lanciare ...

Salute - allarme antibiotico-resistenza : scoperti 221 batteri resistenti a tutto : I Centers for disease control hanno scoperto 221 batteri in grado di resistere a tutti gli antibiotici. “Lo studio di CDC ha trovato diversi pericolosi agenti patogeni, che possono causare infezioni difficili o impossibili da trattare“, ha dichiarato Anne Schuchat, vice direttrice del CDC. L’identificazione delle minacce è il primo passo fondamentale nella strategia di contenimento del CDC per fermare la diffusione della ...

Allarme Ministero della Salute. Decò richiama gelato al tiramisù : rischio per celiaci : Richiamo per rischio presenza allergeni nel gelato in vaschetta al tiramisù del marchio Decò. Glutine non dichiarato in etichetta.Continua a leggere

Salute : in Francia allarme sette - sempre più presenti in campo benessere : La Salute e il benessere sono sempre più ‘terreno fertile’ per le sette in Francia. Su 2.300 segnalazioni ricevute dall’organismo d’oltralpe che si occupa di monitorare il fenomeno (Miviludes, missione interministeriale di vigilanza e lotta contro le derive settarie), la metà riguardano proprio questo campo. Le sette centrate sullo ‘star bene‘ e sul contrasto alla malattia – riferisce il rapporto ...