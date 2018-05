Salto con gli sci | Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 | tutte le date ed il programma

MotoGP - Valentino Rossi : “Voglio il decimo Mondiale! Ultimo asSalto nel 2020. Con Marquez? Gli ho detto quello che penso” : Valentino Rossi sta faticando in questo avvio di stagione ma cerca di non perdere l’ottimismo e crede ancora nell’impresa di poter vincere il decimo Mondiale della sua sfavillante carriera. Lo ha ribadito in un’intervista rilasciata alla televisione britannica BT: “So che è difficile, ma voglio provare a vincere il decimo titolo. Si devono affrontare delle sfide difficili e molto dipende dallo stato della moto. quello che ...

Bolzano - asSalto con l'estintore : paura all'ufficio anagrafe : Bolzano. Attimi di paura all'ufficio anagrafe di Bolzano dove un uomo ha dato all'improvviso in escandescenze prendendo in mano un estintore terrorizzando i presenti. A risolvere la delicata ...

Napoli - asSalto alle ambulanze - l’ordine dei medici : “Sembra Raqqa”/ Raid continui contro i soccorsi : Napoli, assalto alle ambulanze, l’ordine dei medici: “Sembra Raqqa”. Raid continui contro i soccorsi nella città partenopea, le violenze verso il personale sono quotidiane(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:10:00 GMT)

AsSalto con coltello a Parigi - un morto - 4 feriti fuori pericolo. L'attentatore era nato in Cecenia : Tornano morte e terrore a Parigi: un uomo ha ucciso a colpi di coltello un uono e ha ferito altre 4 persone,gridando "Allah Akbar!". L'attentatore è stato poi ucciso dalle forze dell'ordine. L'Isis ha rivendicato l'attacco. Per il presidente Macron, "la Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue, ma non cede un millimetro ai nemici della libertà"

Con l’INFN un “Salto” al giorno al Salone del Libro di Torino : Da oggi, 10 maggio, fino a lunedì prossimo 14 maggio, l’INFN sarà al Salone Internazionale del Libro di Torino 2018 con uno stand nel padiglione 2, e con una campagna social in cui ogni giorno i ricercatori dell’INFN racconteranno un #SalTo18 compiuto nella conoscenza dell’universo o dall’innovazione tecnologica grazie alle ricerche in fisica delle particelle. Nello stand G129 i visitatori del Salone del Libro potranno far domande sulle onde ...

Lo Monaco : 'Napoli - con Fonseca si farebbe un Salto nel buio' - : L'esperto dirigente di calcio Pietro Lo Monaco è intervenuto a Marte Sport Live per dire la sua sulla squadra partenopea: 'Napoli è una delle piazze più ambite d'Europa, l'unica ragione per cui un giocatore potrebbe andar via è quella che non si vince. Negli ultimi ...

Renzi e Di Maio - i contatti ci furono. Così saltò la trattativa : Questo matrimonio non s'ha da fare, né domani né mai. Ai Promessi Sposi , per affinità, l'ex leader del Pd ha sempre preferito Il Principe . Ma sta di fatto che è stato lui a stoppare quell'accordo ...

AsSalto al bancomat - poi inseguimento e conflitto a fuoco : notte di paura : E' stato sventato un colpo ad un bancomat nel Chietino grazie all’intervento dei carabinieri. Una banda di cinque malviventi ha tentato di far esplodere un bancomat delle poste a Piane d’Archi in Val...

Monza : asSalto alla farmacia comunale - uomo in fuga con l'incasso : SI è presentato con il volto coperto e una presunta pistola in mano: così ha intimato al personale della farmacia comunale di consegnare l'incasso. È successo nella mattina di sabato 5 maggio in via ...

Giro d’Italia 2018 - seconda tappa Haifa-Tel Aviv : prima occasione per i velocisti - Elia Viviani all’asSalto : Dopo la cronometro individuale che si è svolta ieri sulle strade di Gerusalemme, il Giro d’Italia 2018 resta in Israele per la seconda delle tre tappe previste al di fuori dei confini nostrani per la Grande Partenza. Sulla carta una frazione adatta ai velocisti, che dovrebbe proporre la prima volta dell’edizione numero 101 della corsa rosa. Da non sottovalutare, però, il vento che potrebbe creare qualche problema anche agli uomini di ...

Reggio Calabria - asSalto degli Ultras del Catania : il racconto shock del conducente : Qualche giorno fa sono stati presi provvedimenti da parte della Polizia per un gruppo di Ultras del Catania dopo il violento raid ai danni di 4 docenti universitari di Reggio Calabria che si stavano dirigendo all’Unical di Cosenza per un corso di aggiornamento professionale, probabilmente scambiati per sostenitori di altre tifoserie. Il conducente dell’auto racconta la testimonianza shock vissuta durante la trasferta. “Vengo subito ai ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Sono qui per vincere - devo fare un Salto in avanti”. Tom Dumoulin : “Partire con il numero 1 è bellissimo” : Ormai è tutto pronto a Gerusalemme dove venerdì 4 maggio scatterà il Giro d’Italia 2018. In Israele si stanno svolgendo tutti i preparativi della vigilia e oggi hanno parlato anche alcuni protagonisti della Corsa Rosa come Fabio Aru e Tom Dumoulin, due dei favoriti per il successo finale insieme a Chris Froome. Il Cavaliere dei Quattro Mori, che aveva dovuto rinunciare all’edizione 2017 a causa di un infortunio, è più carico che mai ...

L'asSalto al confine tra Tijuana e San Diego : È stata bloccata al posto di confine di San Isidro la carovana con 200 migranti provenienti dal Centro America. Cresce la tensione politica anche a causa dei tweet critici del presidente Donald Trump, che ha tra l'altro descritto le carovane di migranti come una minaccia per gli Stati Uniti.