Sai amare profondamente? Gli esercizi che predispongono il tuo cuore

(Di lunedì 21 maggio 2018) Spesso le nostre ansie o insicurezze ci impediscono di lasciarci andare totalmente all’amore. Cosa significaqualcuno? Significa principalmente donare tutta te stessa al partner, senza pretendere nulla in cambio e, soprattutto, senza provare quel senso di possesso che spesso ci fa stare male. Come tutte le altre capacità, anche quella dipuò essere allenata. Il maestro zen Thich Nhat Hanh ha sviluppato veri e propriche possono essere praticati per aumentare la propria consapevolezza. Eccone uno che puoi fare per predisporre iladdal profondo. Prima di tutto prepara l’ambiente adatto. E’ indispensabile che sia silenzioso e, se possibile, diffondi nell’aria aromi che ricordino i profumi del bosco. A questo punto siediti comodamente ed inspira ed espira per cinque volte. Immagina di essere in un bosco ...