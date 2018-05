Safe Bag | accordo preliminare per acquisto 51% di PackandFly

Per Safe Bag cresce fatturato e redditività : Teleborsa, - Corre a Piazza Affari il titolo di Safe Bag che mostra un rialzo dell'1,08%. A dare una spinta agli acquisti sulle azioni de gruppo che si occupa del servizio di protezione e ...

Safe Bag - vince gara e rinnova fornitura servizi Aeroporto di Bologna : Safe Bag ha ricevuto dall'Aeroporto Guglielmo Marconi comunicazione per l'affidamento in subconcessione, per ulteriori 4 anni, a partire dal 1° luglio 2018, delle aree destinate alla fornitura della ...

Safe Bag - controllata SOS Travel.com incarica Banca Finnat per quotazione in Borsa : TeleBorsa, - Safe Bag viaggia sugli scudi a Piazza Affari . Il titolo del leader nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali mostra un rialzo dell'1,36%. La ...

Safe Bag - ok soci a bilancio e dividendo : Teleborsa, - L'Assemblea degli azionisti di Safe Bag ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017 e deliberato di distribuire un dividendo di 1,15 milioni di euro pari a 7,8 centesimi di euro per ...

Safe Bag - acquisito il 51% di PackandFly : Espansione nel mercato russo per Safe Bag , leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali. La società, tramite un accordo vincolante con gli ...

Safe Bag perde terreno dopo i conti : Teleborsa, - conti a due velocità per Safe Bag nel 2017. I ricavi sono aumentati del 15,1% a 30,5 milioni di euro mentre l'utile netto è sceso del 23% a 2,4 milioni di euro. Lo ha annunciato la ...