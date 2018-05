Russiagate | Trump vuole inchiesta su come l' Fbi ha condotto indagini

Russiagate - 'Wsj' : 'Inchiesta su Fbi aperta dopo tweet di Trump' : Secondo il "Wall Street Journal", è bastato un tweet del presidente Donald Trump per aprire un'Inchiesta sul Russiagate. Il dipartimento di Giustizia americano ha chiesto all'ispettore generale di ...

Russiagate. Trump fa aprire inchiesta : 04.36 Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha disposto che il settore deputato alle ispezioni esamini se ci sia stata inappropriatezza o motivazione politca nel modo in cui l'FBI ha condotto le indagini di controspionaggio su persone sospettate di aver interferito con agenti russi nelle elezioni presidenziali del 2016. La disposizione dopo la richiesa di Trump, anticipata con un tweet, e che sarà formalizzata oggi. Lo scrive il WSJ ...

Russiagate, Giuliani: Mueller non incriminerà Donald Trump

Russiagate, Giuliani: Trump può non adempiere a mandato Mueller

Russiagate - Giuliani : Trump può non adempiere a mandato Mueller : Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York entrato nella squadra legale di Donald Trump, afferma che il presidente americano non sarebbe obbligato a presentarsi se ricevesse un mandato di comparizione ...

"Trump non è obbligato" a testimoniare sul Russiagate. Parola di avvocato : Il presidente Donald Trump non deve rispettare un eventuale mandato di comparizione del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. Lo afferma Rudolph Giuliani, il legale di Trump. "È il presidente degli Stati Uniti. Possiamo rivendicare gli stessi privilegi che hanno avuto gli altri presidenti", dice Giuliani. Le sue parole seguono le indiscrezioni sulla possibilità che Mueller decida di spiccare un mandato nei ...

Russiagate - Trump accetta di essere interrogato da Mueller : Il lavoro di Rudolph Giuliani ha prodotto frutti: Donald Trump fa sapere che è disposto a essere interrogato dal procuratore speciale Robert Mueller, che indaga sul Russiagate. 'Mi piacerebbe parlare -...

Russiagate : Trump disposto a farsi interrogare da Mueller - "ma voglio un trattamento equo" : "Tutti vedono che è una pura caccia alle streghe" dice il presidente Usa, "non ho fatto nulla di male". I suoi legali sono contrari

Russiagate : Mueller vuole interrogare Trump : Secondo quanto riportato dal Washington Post, Robert Mueller, procuratore speciale che sta indagando sul caso Russiagate, ha evocato la possibilità di emettere un mandato che consenta di interrogare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump davanti a un grand jury.Il prestigioso quotidiano della Capitale Usa ha anche specificato che ci sarebbe già stato a inizio marzo un incontro tra Mueller e gli avvocati di Trump che avrebbero ...

Russiagate, Robert Mueller invoca mandato per interrogare Trump sui rapporti Usa-Russia: le domande del Procuratore, le polemiche e la difficile strada verso l'impeachment

Russiagate - Trump minaccia l’uso dei poteri presidenziali contro i procuratori : Russiagate, Trump minaccia l’uso dei poteri presidenziali contro i procuratori Il presidente contro il dipartimento di giustizia e gli “omissis” con cui sono stati censurati i documenti sulla vicenda richiesti dal Congresso Continua a leggere

RUSSIAGATE, Robert Mueller invoca mandato per interrogare TRUMP sui rapporti Usa-Russia: le domande del Procuratore, le polemiche e la difficile strada verso l'impeachment