Russia 2018 | Radja Nainggolan escluso dai Mondiali | chi porta il ct del Belgio al suo

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia vuole la vittoria! Contro Russia - Germania e Corea per invertire la rotta : Seconda tappa di Nations League per l’Italia di Volley femminile. La nostra Nazionale sarà impegnata a Suwon (Corea del Sud) dal 22 al 24 maggio, tre partite per cercare di riscattarsi dopo la tripla sconfitta di Lincoln e tentare di rimanere in corsa per la qualificazione alla Final Six del neonato torneo internazionale. Davide Mazzanti ha optato ancora per un gruppo giovane che sarà però supportato da Lucia Bosetti, rientrata dopo una ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Spagna : il ct Lopetegui esclude Suso e Callejon. C’è Iniesta : Una delle favorite dei prossimi Mondiali 2018 in Russia si presenta. Il ct Lopetegui della Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per la rassegna iridata 2018. Tante le stelle in questa squadra De Gea, Sergio Ramos, Iniesta, Isco, Asensio e Diego Costa. Dei calciatori provenienti da campionati diversi dalla Liga ci sono David Silva, Azpilicueta, Nacho Monreal (a sorpresa scelto invece di Marcos Alonso) e Thiago Alcantara. Ci ...

Russia 2018. Spagna - Morata è fuori dal Mondiale. E Reina è l'unico italiano : La sensazione era nell'aria da giorni, Julen Lopetegui l'ha confermata: niente Mondiale per Alvaro Morata. L'attaccante del Chelsea ha avuto una stagione irregolare e al suo posto in Russia con la ...

Mondiali 2018 - Belgio in Russia senza Nainggolan. Radja amaro : "Do fastidio" : Il commissario tecnico belga, Martinez: "Non l'ho convocato per motivi tattici". Il centrocampista giallorosso: "Da oggi sarò il primo tifoso". Di 'italiani' ci saranno Lukaku e Mertens

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati del Belgio : il ct Roberto Martinez esclude Radja Nainggolan : Da tempo se ne parla ma spesso ha deluso. Parliamo del Belgio, Nazionale calcistica di grandissima qualità, ricca di talenti che, tra le favorite agli Europei 2016, non seppe mantenere le attese. Giocatori del calibro di Hazard, Lukaku e De Bruyne sono di livello assoluto e nei prossimi Mondiali di calcio 2018 in Russia vogliono dare un contributo importante per la propria compagine. I Diavoli Rossi sono stati inseriti nel gruppo G con Panama, ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Spagna : esclusioni eccellenti - out Morata! : Mondiali Russia 2018, la Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori che faranno parte della spedizione russa della Nazionale tra le favorite della competizione Il Ct della Spagna, Julen Lopetegui, ha diramato le convocazioni per il Mondiale di Russia 2018. della lista dei 23 giocatori non fanno parte Sergi Roberto, Marcos Alonso, Vitolo e Alvaro Morata. Quest’ultimo, reduce da un periodo non esaltante al Chelsea, anche a causa di ...

Mondiali 2018 - Belgio in Russia senza Nainggolan. Ct : "Scelta tecnica" : Il commissario tecnico belga, Martinez: "Non l'ho convocato per motivi tattici". Di 'italiani' ci saranno Lukaku e Mertens

Russia 2018 - nelle 11 città no-fly zone e misure anti droni : Il Ministero della Difesa russo impiegherà gruppi mobili specializzati nella guerra elettronica per difendere gli stadi durante il mondiale nel caso di attacchi da parte di droni. Lo riporta RBK ...

Mondiali Russia 2018 - scandalo Belgio : Nainggolan fuori dai convocati! : Il Belgio ha diramato la rosa dei convocati per i Mondiali di Russia 2018, non figura in lista il romanista Nainggolan Raja Nainggolan non sarà a Russia 2018. La decisione di Martinez adesso è ufficiale, una decisione davvero assurda. La rosa dei convocati del Belgio, diramata oggi dal Ct, ha al proprio interno calciatori di enorme qualità. Ma altrettanto certamente un posto per Nainggolan si poteva, si doveva trovare. Fellaini e Januzaj ad ...

Volley femminile - Nations League 2018 : domani Italia-Russia (22 maggio). Programma - calendario - orario d’inizio e tv : Martedì 22 maggio l’Italia scenderà in campo a Suwon (Corea del Sud) per affrontare la Russia nel match che apre la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre, reduci dalle tre sconfitte maturate a Lincoln, cercheranno di invertire la rotta contro una formazione di assoluta caratura internazionale che punta alla qualificazione alla Final Six. Le ragazze di Davide Mazzanti proveranno a riscattarsi ma non sarà ...

Russia 2018 - le 5 maglie più belle del Mondiale : Manca poco meno di un mese a Russia 2018. Sarà la seconda Coppa del Mondo della storia che non vedrà partecipare l’Italia alla fase finale. L’incubo non è ancora finito e, probabilmente, dobbiamo ancora realizzare a pieno il dramma sportivo che vivremo tra giugno e luglio, quando faticheremo a trovare un pretesto per uscire prima dal lavoro, organizzare una cena tra amici, immergerci in una sbronza colossale con conseguente giornata di ferie ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia sfida Russia - Corea del Sud - Germania. Data - programma - orari e tv del secondo weekend (22-24 maggio) : L’Italia è pronta per affrontare la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre, dopo le tre sconfitte maturate a Lincoln, si sono trasferite a Suwon (Corea del Sud) dove dal 22 al 24 maggio affronteranno la fortissima Russia, l’arrembante Germania e le ostiche padrone di casa. Le azzurre proveranno a invertire la rotta e a conquistare il primo successo nella competizione per mantenere vive le speranze di ...

Mondiali 2018 Russia - Löw ammette : 'Con Götze errore mio'. Intanto Mario sui social... : ... e dopo l'esclusione da Russia 2018 Götze parla per la prima volta della scelta e delle sue sensazioni dopo il mancato ingresso nel gruppo che difenderà la coppa del mondo. "Ovviamente sono triste, ...