Rugby – Azzurri in raduno | la Nazionale italiana a Montichiari prima del Giappone

Rugby – Grand Prix 7s di Mosca : terzo posto per gli azzurri dell’Italseven : Italseven: gli azzurri chiudo al terzo posto nel Grand Prix 7s di Mosca L’Italseven conquista un brillante terzo posto nel Grand Prix 7s di Mosca, tappa inaugurale del circuito europeo “Rugby Europe” che vedrà gli azzurri di Andy Vilk impegnati nella stagione estiva. L’Italia conferma, anche nella seconda giornata di gara, quanto di buono messo in mostra ieri nella fase a gironi con le vittorie su Spagna e Galles e con la sconfitta di misura ...

Rugby – I dodici convocati azzurri per il Grand Prix Series 7s di Mosca : Italseven: i dodici azzurri per il Grand Prix Series 7s di Mosca Andy Wilk ha scelto ieri sera al termine del raduno romano, i dodici atleti per la tappa inaugurale del Grand Prix Series 7’s di Mosca targato Rugby Europe, in calendario il 19 e 20 maggio. L’Italseven aprirà la competizione affrontando la Spagna alle 9.00 del mattino (le 8.00 in Italia); tre ore dopo scenderà in campo contro il Galles per chiudere alle 14.30 la fase di ...

Rugby - l’Italia sfiderà l’Irlanda a Chicago! Quattro test-match a novembre - azzurri nel tempio del football : L’Italia di Rugby giocherà ben Quattro test match a novembre, uno in più rispetto agli abituali tre! Alle sfide casalinghe contro Georgia, Australia e Nuova Zelanda si è infatti aggiunto l’incontro del 3 novembre contro l’Irlanda. Gli azzurri sfideranno i vincitori del Sei Naioni al Soldier Field di Chicago (USA): trasferta di lusso per Sergio Parisse e compagni che giocheranno in un impianto simbolo del football americano dove ...

Mondiali Rugby - 4 test-match per azzurri : "I Mondiali sono la più grande espressione del nostro sport e sin dal 2016 sono il nostro obiettivo a lungo termine. Vogliamo arrivare ai Mondiali per vincere le partite che contano e lo faremo: ...

Rugby - verso i Mondiali 2019 : quattro test match per gli azzurri : 'I Mondiali sono la più grande espressione del nostro sport e sin dal 2016 sono il nostro obiettivo a lungo termine, per il quale abbiamo lavorato per migliorare il nostro sistema, aumentare la ...