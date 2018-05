Royal wedding | c’erano anche loro E hanno di nuovo lasciato tutti senza fiato Ma

Royal wedding : Prince Harry e Meghan Markle sono più innamorati di Prince William e Kate Middleton? : Drama! The post Royal Wedding: Prince Harry e Meghan Markle sono più innamorati di Prince William e Kate Middleton? appeared first on News Mtv Italia.

Royal wedding - ecco le foto ufficiali delle nozze di Henry e Meghan : A due giorni dal Royal Wedding sono state pubblicate le foto ufficiali delle nozze tra il principe Henry e Meghan Markle. L'evento è stato seguitissimo in tutto il mondo e sul web, ma...

Sopravvissuta all'attacco di Manchester al Royal wedding : "La parte migliore? L'abbraccio di Beckham" : Il 22 maggio del 2017 Amelia Thompson, 12 anni, si trovava al concerto di Ariana Grande quando un gruppo di terroristi faceva irruzione al Manchester Arena e sparava sulla folla, uccidendo 22 persone e ferendone 250. Amelia, Sopravvissuta all'attentato, ha ricevuto da Buckingham Palace l'invito a partecipare alle nozze reali di Harry e Meghan. La ragazza, arrivata al Castello di Windsor insieme alla madre, ha dichiarato ai microfoni di ITV di ...

Royal Wedding. Tutti pazzi per Kitty Spencer - nipote di Lady D : Tra le invitate al Royal Wedding è spiccata una ragazza vestita di verde alle fattezze angeliche. Di chi si trattava? Di Kitty Spencer. Non una sconosciuta, ma, come suggerisce il cognome, la cugina del Principe Harry da parte di madre. La modella ventissettenne è figlia di Charles, fratello minore della compianta Lady Diana e della sua prima moglie Victoria Aitken, anche lei mannequinne. Molte le maison che l’hanno scelta ultimamente per ...

Harry e Meghan - all’asta le bomboniere del Royal wedding : prezzi fino a mille euro : "Non perdete l'occasione di possedere Un pezzo di storia reale": così vengono presentati su Ebay i sacchetti omaggio contenenti i gadget ricordo del matrimonio tra il...

“Sei impazzita?”. Royal wedding - Pippa Middleton si presenta così : tutti scioccati. Che errore madornale… : Sono passati pochi giorni dal matrimonio dell’anno ma se ne continua a parlare. Continuano a emergere dettagli, gossip, pettegolezzi ed è divertente, a posteriori, scoprire i retroscena. Per esempio sapevate che c’è stata una donna che ha rubato la scena alla sposa? Come per il matrimonio di Kate Middleton, anche per al matrimonio di Meghan, a rubare la scena alla sposa è stata la damigella. All’epoca fu Pippa Middleton, sorella di Kate. Lo ...

“Cose turche : alcol - ‘strani giochi’. E Harry…”. Il lato oscuro del Royal wedding che ha coinvolto anche il principe : Non c’è matrimonio che si rispetti senza una bella festa in cui gli invitati hanno la possibilità, dopo essersi trattenuti in pubblico per non mettere in imbarazzo gli sposi, di dare sfogo alla voglia di divertimento sfrenato, lontano da occhi indiscreti. Non poteva certo fare eccezione il Royal wedding che ha visto unirsi in matrimonio Harry e la sua Meghan e che, come riportato da Dagospia, ha avuto uno strascico decisamente sopra ...

Royal wedding - le foto ufficiali di Harry e Meghan : Alla favola più bella delle ultime settimane, quella romantica di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, mancava solo una nota di chiusura, quella delle foto ufficiali scattate dopo la cerimonia, e che in ogni Royal wedding che si rispetti di solito vengono diffuse pochi giorni dopo dal grande evento. Per Kate e William dovemmo attendere solo 24 ore, per i neo sposi duchi di Sussex ci sono voluti due giorni, complice uan domenica di mezzo, ...

Royal wedding la nipote di Lady D conquista i flash : La nipote di Lady D e ritenuta da tutti la più bella tra le vip del Royal Wedding. Kitty Spencer, figlia del fratello della principessa Diana, Charles Spencer, e della modella britannica Victoria Aitken, si è presentata in abito floreale verde di un maison italianissima, con cui lei sfila spesso in passerella. La modella più blasonata del pianeta non ha disatteso le aspettative.

