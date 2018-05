Royal Influencer | ecco come i reali influenzano i consumi

vanityfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) Il 12 maggio 1937, a soli sei mesi dall’inaugurazione, la BBC divenne la prima emittente al mondo a fornire un servizio televisivo programmato portando le telecamere all’incoronazione di Re Giorgio VI e della regina Elisabetta I. Da allora eventi e matrimonisono diventati un affare globale. Malgrado il numero di teste coronate dall’inizio del XX secolo specialmente in Europa, sia in netto declino, la regina Elisabetta II e la famiglia reale continuano a esercitare grande fascino in tutto il mondo. Nel 2011, centinaia di milioni di persone in 180 Paesi hanno assistito al matrimonio reale del principe William e Kate Middleton. Trent’anni prima 750 milioni di spettatori si sono sintonizzati per partecipare in diretta al pubblicizzassimo il «matrimonio del secolo» fra Lady Diana Spencer e l’erede al trono Charles. Il fenomeno britannico didi casa reale ...