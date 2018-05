Rosso per Abercrombie & Fitch

Piazza Affari in Rosso solo per lo stacco cedole. Spread ai massimi da 7 mesi : Lo stacco dei dividendi di 19 società del Ftse Mib su 40, che incide per l'1,74% sull'indice in avvio, pesa sulla Borsa nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo italiano sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle: al netto delle cedole, Piazza Affari rimbalza di quasi un punto percentuale. In lieve rialzo resto d'Europa. Francoforte ferma per festività. Ancora vendite sui titoli di Stato: Spread col Bund tocca anche i 175 punti...

Milan Fiorentina 5 a 1 Serie A trentottesima giornata - grande chiusura di stagione per i Rossoneri : Con una bellissima partita di Calhanoglu il Milan ha la meglio su una Fiorentina passata addirittura in vantaggio con Simeone. grande prova del turco, autore di una rete su punizione e di due assist ...

L'Udinese batte il Bologna e si salva. Per i Rossoblù record di sconfitte : Un gol di Fofana decide la sfida della Dacia Arena: friulani salvi, Bologna a quota 21 ko Serie A live, risultati di oggi e classifica

Genoa - Perin saluta i tifosi : ultima in Rossoblù? Poi ammette : 'Vorrei la Champions' : Le parole nel post partita Il portiere del Genoa, poi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, dando una minima indicazione sul suo futuro: "Vediamo chi mi vorrà di più. Il mio obiettivo è giocare ...

Genoa - Perin saluta i tifosi dopo la sconfitta con il Torino : ultima in Rossoblù? IL VIDEO : Il Genoa ha chiuso il suo campionato con una sconfitta per 2-1 contro il Torino, ma a fine partita tutti gli occhi erano puntati su Mattia Perin . In una giornata che potrebbe aver segnato molti ...

Camusso - allarme Rosso per Jobs Act e voucher : "Ma Lega e M5s parlano al nostro mondo" : "Non c'è una visione sociale. Le disuguaglianze richiedono politiche diverse" e il Mezzogiorno, "la zona più fragile del Paese viene di nuovo dimenticata". E' il giudizio sull'intesa di governo tra Lega...

MotoGp - Iannone spiazza tutti a Le Mans : segnali per un futuro… in Rosso? [FOTO] : Andrea Iannone a Le Mans con un nuovo casco rosso fiammante, il pilota della Suzuki porta in testa una novità non indifferente Andrea Iannone affronterà domani il quinto appuntamento del mondiale di MotoGp. Il pilota della Suzuki esordirà con un nuovo casco sul circuito Bugatti di Le Mans, dopo l’ottimo terzo posto ottenuto appena due settimane fa a Jerez. Un elmetto tutto rosso quello del motociclista di Vasto, dedicato al film Marvel ...

Domenica Live - Loredana Lecciso sarà ospite di Barbara D'Urso : perché Al Bano rischia gRosso : Colpo di scena sul fronte sempre più infuocato della famiglia Carrisi. Dopo la partecipazione di Romina Power a L'Intervista di Maurizio Costanzo e la partecipazione di Al Bano, forse con Romina, ad ...

Mondadori in Rosso : sciopero per cessione due periodici : Teleborsa, - Si muove in profondo rosso Mondadori, che è in forte flessione a Piazza Affari, mostrando una perdita del 4,26% sui valori precedenti. A deprimere il titolo la decisione della casa ...

Mondadori in Rosso : sciopero per cessione due periodici : Si muove in profondo rosso Mondadori , che è in forte flessione a Piazza Affari, mostrando una perdita del 4,26% sui valori precedenti. A deprimere il titolo la decisione della casa editrice della ...

Milan - Gattuso nei guai in vista del match con la Fiorentina : l’allenatore Rossonero perde uno dei suoi big : Al termine dell’allenamento di ieri, Suso ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà a star fermo per due settimane Brutte notizie per Gennaro Gattuso in vista del match con la Fiorentina, l’allenatore rossonero non potrà contare su Suso a causa di un infortunio accusato nella giornata di ieri. Suso – Ph Lapresse L’esterno offensivo, inserito nella lista dei 35 pre-convocati della Spagna per il Mondiale in ...