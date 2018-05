Rossi | La sinistra è finita nei titoli di coda | ora il nuovo partito del

Centrosinistra - vediamoci a Firenze per una rinnovata unità. Un appello con Martini e Rossi : Nelle ultime elezioni politiche la sconfitta dell'intero schieramento di Centrosinistra è stata pesantissima, anche in Toscana, in dimensioni e per qualità tali da creare un allarme serio per le scadenze pRossime.Siamo consapevoli del vento che spira in Europa e in tutto il mondo, contrario alle forze progressiste e di sinistra, ma se saremo capaci di nuovi legami sociali, di innovazione e di unità, la battaglia è ...