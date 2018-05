Rosanna Belvisi uccisa dal marito Luigi Messina La figlia Valentina | “in Appello temo

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 21 maggio : l'omicidio Rosanna Belvisi e la madre di Chiara Ferragni : Cronaca e gossip a La Vita in diretta di oggi, 21 maggio, con ospite in studio Marina di Guardo, la madre di Chiara Ferragni. Si parlerà ancora di Royal Weding?(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:31:00 GMT)