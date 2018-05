Romina Power contro Barbara d’Urso ad Amici 17? La risposta di Carmelita

Barbara d'Urso e Romina Power/ “Facciamo il famoso 22% anche senza di lei…” : Barbara d'Urso è davvero contro la violenza? Bufera social, lei replica in diretta a Domenica Live: “Lo rispiego?”. Le ultime notizie sulla conduttrice, attaccata dopo una frase...(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:02:00 GMT)

È guerra fra Romina Power e Barbara D’Urso : il botta e risposta : È guerra fra Romina Power e Barbara D’Urso, con un botta e risposta al veleno andato in onda in diretta tv. Nell’ultimo periodo la conduttrice del Grande Fratello 15 si era occupata spesso del triangolo amoroso formato da Romina, Al Bano e Loredana Lecciso. Proprio quest’ultima era stata spesso ospite dei programmi della Carmelita nazionale, scatenando la reazione furiosa del cantante di Cellino San Marco, ma anche della Power ...

“Una poveretta perché…”. Barbara D’Urso all’attacco di Romina Power. La stoccata dell’ex moglie di Al Bano non è andata giù a Carmelita. Che non resta a guardare… : “Felicità è una Televisione che non sia di parte e non abbia padrone.Conduttori venduti per vile denaro che, per brama di audience, estinguono il caro. Estinto o no, che cosa importa? Le buste di sponsor son sotto la porta. Gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico ormai sempre più insofferente“. Così, durante l’ultima puntata di Amici, Romina Power aveva attaccato certa televisione davanti ad un’esterrefatta Maria De Filippi. Parole ...

Barbara D’Urso ‘rimbalzata’ da Romina Power : «Credo che si ritenga molto superiore a me e non verrà mai ospite. Faremo il famoso 22% anche senza di lei» : Romina Power Non c’è pace per Barbara D’Urso, e tantomeno ce n’è per le storie private della famiglia Carrisi, ancora una volta sviscerate dai protagonisti nei salotti tv. La conduttrice di Canale 5, che negli ultimi tempi è stata impegnata a difendere il suo Grande Fratello dalle critiche e ad incassare rivendicazioni a mezzo tv da più parti (qui la maglietta sfoggiata da Selvaggia Lucarelli a Ballando), nella puntata di ...

Loredana Lecciso/ L'augurio per Al Bano : "Vorrei vederlo sereno". E su Romina Power... (Domenica Live) : Loredana Lecciso si toglie qualche sassolino dalla scarpe nei confronti di Romina Power ai microfoni di Domenica Live. E ad Al Bano fa un augurio speciale.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 08:10:00 GMT)

Il rap di Romina Power ad Amici : ‘La felicità è una tv senza padrone. Conduttori venduti per vile denaro che estinguono il caro’. Maria De Filippi si dissocia : Romina e Albano ad Amici Romina Power questa volta le canta sul serio. Ospite al Serale di Amici 2018, l’ex signora Carrisi ha sorpreso tutti cantando, in coppia con Al Bano, felicità in versione rap. A far discutere, però, non è tanto la rivisitazione in chiave moderna del brano, datato 1982, quanto i versi decisamente inediti che la cantante ha inserito. “La felicità è una televisione che non sia di parte, non abbia padrone. Conduttori ...

LOREDANA LECCISO/ Ai fan di Al Bano e Romina Power : "Richieste di un bacio? Anche basta!" (Domenica Live) : LOREDANA LECCISO continua a ricevere accuse in tv e a trovarsi al centro del gossip insieme ad Al Bano e Romina. Oggi sarà ospite nella puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:21:00 GMT)

Loredana Lecciso a Domenica Live : "Romina Power? Dalle sue parole - sembra quasi che Al Bano sia stato bigamo" : Loredana Lecciso è stata nuovamente intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il contenitore Domenicale in onda su Canale 5.L'ex compagna di Al Bano, nel corso dell'intervista, ha replicato sopratutto a Romina Power, reduce da un'intervista che ha rilasciato a Maurizio Costanzo nel corso del programma di Canale 5, L'Intervista.prosegui la letturaLoredana Lecciso a Domenica Live: "Romina Power? Dalle sue ...