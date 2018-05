Rome Art History Network terrà due giornate dedicate alle Digital Humanities

Mafia : Martina - Pd al fianco di BorRometi : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Con Paolo Borrometi senza se e senza ma. Tutto il Partito democratico è al suo fianco”. Così il Segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, in un tweet di solidarietà per Paolo Borrometi, giornalista minacciato dalla Mafia costretto a vivere sotto scorta. L'articolo Mafia: Martina, Pd al fianco di Borrometi sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Mafia : Martina - Pd al fianco di BorRometi : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Con Paolo Borrometi senza se e senza ma. Tutto il Partito democratico è al suo fianco”. Così il Segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, in un tweet di solidarietà per Paolo Borrometi, giornalista minacciato dalla Mafia costretto a vivere sotto scorta. L'articolo Mafia: Martina, Pd al fianco di Borrometi sembra essere il primo su Meteo Web.

Abarth 500 Baronio By Romeo Ferraris : potenza e presenza scenica ai massimi livelli [FOTO] : Dedicata al mitico Aldo Cerruti, l’ Abarth 500 Baronio sfoggia un estetica decisamente coinvolgente e prestazioni da piccola supercar Romeo Ferraris ha deciso di dedicare a Aldo Cerruti l’ultimo esemplare nato dalla creatività dei propri tecnici: l’Abarth 500 Baronio. Cerruti è entrato nell’azienda di Opera nel 2008 e vanta nel suo passato una lunga carriera nel mondo delle competizioni, quando correva con lo pseudonimo di “Baronio”, inoltre nel ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini va a caccia dei quarti. Nadal-Shapovalov pRomette spettacolo : Giornata di ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2018 e sicuramente tutto il Foro Italico sta attendendo il match tra Fabio Fognini ed il tedesco Peter Gojowiczyk, numero 53 del mondo. Si tratta di una grande occasione per il tennista ligure di qualificarsi tra i primi otto del torneo, che parte sicuramente favorito contro un avversario dalla classifica peggiore, ma che non va sottovalutato dopo le belle vittorie con Sam Querrey e ...

Romeo Ferraris - Presentata la nuova Abarth 500 Baronio : La Romeo Ferraris presenta la Abarth 500 Baronio, una serie speciale dedicata al pilota e socio Aldo Cerruti, noto all'inizio della sua carriera negli anni 70 con lo pseudonimo di "Baronio".Fino a 248 CV. Questa elaborazione, nata sulla base dell'Abarth 595, sarà proposta nelle versioni da 210 e 248 CV, accomunate da modifiche sostanziali al propulsore 1.4 e al turbocompressore. L'intervento, però, riguarda anche tutti gli altri ...

Windows Core OS : Microsoft ha svelato in parte il software di Surface AndRomeda? : Windows Core OS, il nuovo Windows modulare trapelato nella nostra indiscrezione risalente ad ottobre, potrebbe essere stato svelato, almeno in parte, dalla stessa Microsoft. In quell’occasione avevamo affermato che sarebbe stato implementato su tre nuovi diversi dispositivi facenti parte della famiglia Surface: Andromeda, Polaris e Aruba. Uno di questi è stato annunciato proprio nelle ultime ore e, si, stiamo parlando del nuovo Surface Hub ...

Alfa Romeo 6C 2500 Cabriolet : rubato l'esemplare che doveva partecipare alla Mille Miglia : I partecipanti provengono da 36 Paesi diversi di tutto il mondo. Se ciò non bastasse, all'evento parteciperanno molte persone importanti come Giancarlo Fisichella, Walter Röhrl, Piero Pelù, Adrian ...

Pd - Martina : "Presenteremo norma su conflitto d'interessi"/ Renzi : "PRomesse M5s-Lega folli e irrealizzabili" : Partito Democratico, Martina: "Presenteremo norma su conflitto d'interessi". L'ex segretario dem Matteo Renzi attacca M5s e Lega: "Promesse folli e irrealizzabili"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:57:00 GMT)

GE : Luc Barthassat - PPD - estRomesso dal governo cantonale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L'arte del compRomesso - in commedia : ROMA 4 MAG - 'Si muore tutti democristiani', frase cult detta trenta anni fa da Luigi Pintor, ma in positivo , lui aveva detto "non moriremo ...", , diventa il titolo di un film che parla ...

IL RACCONTO L'ora della pRomessa - parte terza - : Pubblichiamo la terza puntata del RACCONTO "L'ora della promessa" dello scrittore narnese Eugenio Raspi. La seconda puntata è disponibile cliccando qui . La prossima e ultima puntata uscirà venerdì ...

Parte domani RomeVideoGameLab - una tre giorni dedicata al videogioco in tutte le sue dimensioni : domani venerdì 4 maggio si apriranno ufficialmente le porte del RomeVideoGameLab, la kermesse organizzata da Istituto Luce Cinecittà dedicata al mondo variegato e spettacolare del videogame, dentro i mitici Studios di Cinecittà. Tre giorni speciali per giocare, imparare, creare, in cui saranno coinvolti tanti diversi protagonisti tra eSport, retrogaming, panel didattici, spazi business riservati agli investitori istituzionali e tanto altro ...

Shopping per quasi 4mila euro con carte rubate - arrestati due Romeni : Dal 3 al 25 maggio chiuso un tratto di tangenziale 3 Travolto dall'escavatore ribaltato, perde la vita un 70enne 4 Calci e pugni alle vetrine del DPiù e botte ai carabinieri, clandestino arrestato I ...

Pierpaolo Petrelli e Ariadna Romero/ La modella parte per Cuba col figlio Leonardo : l'ex velino disperato : Pierpaolo Petrelli e Ariadna Romero si sono lasciati e la modella è in partenza per Cuba col figlio Leonardo. l'ex velino pubblica un commovente messaggio su Instagram(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:10:00 GMT)