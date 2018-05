Roma | tutti pazzi per Jurassic War | in diecimila a Castel Romano per la battaglia dei

Internazionali d'Italia Roma 2018 - il programma di domenica 20 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale delle partite. Di seguito il programma completo di domani, domenica 20 maggio . CENTRALE a partire dalle ore 13:00 Simona Halep o Maria ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di domenica 20 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Ultima giornata di sfide a Roma, dove andranno in scena le finali degli Internazionali d’Italia di tennis. Domani sul Centrale in scena i singolari: finale femminile alle ore 13.00, finale maschile non prima delle ore 16.00. Sul Pietrangeli, alle ore 11.30 in palio il titolo nel doppio femminile, non prima delle ore 14.00 la finale del doppio maschile. Le sfide del torneo maschile saranno visibili in tv su TV8 e su Sky Sport, mentre ...

Pray pic-nic per tutti e corsa con Elena Romagnolo

Roma - 'il bus va a fuoco - tutti giù' : è ancora psicosi incendi : La dinamica è sempre la stessa: il bus che cammina, l'autista che butta un occhio allo specchietto retrovisore e vede il fumo che sale. Si ferma impaurito, blocca il mezzo, fa scendere i passeggeri ...

LIVE Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 in DIRETTA : venerdì 18 maggio. Fognini-Nadal - ma non solo. Tutti i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della sesta giornata giornata degli Internazionali d’Italia di Tennis: tutte le speranze, i sogni e le aspirazioni del popolo italico sono riposte su di lui. Fabio Fognini affronta Rafael Nadal nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile: nella giornata di oggi i match su Tutti i campi inizieranno alle ore 12.00. Sul Centrale e sulla Next Gen Arena spazio ai tornei di ...

Calciomercato Roma - da Talisca a Kluivert : tutti i giovani nella lista di Monchi : L'eliminazione alle semifinali di Champions League nel doppio confronto con il Liverpool, la certezza di prendere parte alla fase a gironi della massima competizione europea anche nella prossima ...

Roma - la squadra a cena prima del Sassuolo. Canti - balli e tanto divertimento : TUTTI I VIDEO : Qualificazione in Champions League conquistata: la Roma può far festa. A pochi giorni dall'ultima sfida di campionato contro il Sassuolo, importante per il consolidamento del terzo posto in classifica,...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di giovedì 17 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Giornata di ottavi di finale al Foro Italico di Roma per gli Internazionali d’Italia 2018. Un programma decisamente interessante che vedrà scendere in campo, tra gli altri, Novak Djokovic, opposto Albert Ramos-Viñolas, e la n.1 del mondo Simona Halep che se la vedrà con Madison Keys. In casa Italia, fari puntati su Fabio Fognini che darà inizio alle danze sul Centrale, affrontando il tedesco Peter Gojowczyk, giustiziere di Lorenzo Sonego. ...

Info biglietti e scaletta del concerto di Emma al Palalottomatica di Roma : tutti i dettagli : Il concerto di Emma al Palalottomatica di Roma è alle porte. L'artista salentina si prepara alla partenza del tour che ha voluto dedicare a Essere qui, ultimo disco di inediti che ha rilasciato il 26 gennaio scorso. La tournée è stata anticipata anche dalla data zero a Jesolo, nella quale ha scaldato ufficialmente l'ugola per i concerti che l'attendono fino alla fine del mese di maggio, con l'ultima data al Palapartenope di Napoli. ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di mercoledì 16 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Quarto giorno di gare domani per gli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma: dopo la pioggia di oggi, che ha causato pesanti ritardi al programma, domani si spera nel bel tempo. Sul Centrale giocheranno entrambi gli azzurri impegnati in singolare: Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando l’austriaco Dominic Thiem, mentre non prima delle 19.30 Matteo Berrettini se la vedrà col tedesco Alexander Zverev, ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani in campo martedì 15 maggio. Orari e programma delle partite. Come vederle in tv : Terza giornata degli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico verrà completato il primo turno e comincerà il secondo. Oggi tocca ad Andreas Seppi, che aprirà il programma del campo Centrale contro il francese Lucas Pouille. Nei match di secondo turno, invece, saranno impegnati sia Filippo Baldi che Lorenzo Sonego: il primo inizierà il programma della Next Gen Arena, contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, il secondo giocherà sullo stesso ...