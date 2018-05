Roma - Giro d'Italia : domenica 27 «green zone» in tutto il centro per l'ultima tappa : Per la quarta volta nella sua storia domenica 27 maggio il Giro d'Italia si concluderà nella Capitale. Nel 2009 il russo Denis Menchov, maglia rosa e vincitore finale, cadde a un chilometro dal ...

Roma : Tappa Giro d’Italia - ecco la ‘green zone’ : Roma – La Capitale, il prossimo 27 maggio, ospiterà la Tappa conclusiva del “101 Giro d’Italia” che interesserà un itinerario di km. 11,500 lungo le vie del Centro Storico, che sara’ percorso dagli atleti per un totale di 10 giri. All’evento assisteranno migliaia di spettatori lungo tutto il percorso. Che per la sua collocazione nelle strade centrali della città e considerato il giorno festivo, vedrà il ...

Salvini : Non ho visto buche sulle strade di Roma. 'Tappami' risponde... - Romait - : Una dichiarazione curiosa e che però ha anche una valenza politica poiché sta ad indicare l'ottimo stato delle trattative sul governo fra M5s e Lega. 'Il leader della Lega , già Lega Nord - Roma ...

La Nazionale di rugby seven al Circolo Canottieri Roma : il 19 e 20 maggio a Mosca la tappa inaugurale del Grand Prix 7s : Da una parte lo spirito guascone del rugby, dall'altra quello del canottaggio. Va da sé che la visita della Nazionale di rugby seven al Circolo Canottieri Roma, tenuta stamani per offrire un'occasione ...

Roberta Vinci dice addio al tennis : "Roma ultima tappa" : "Mi ritiro: nessun ripensamento". Roberta Vinci conferma così la sua intenzione di lasciare il tennis dopo gli Internazionali d'Italia che resterà l'ultimo torneo della carriera...

Giro d’Italia 2018 - ventunesima tappa : Roma-Roma. Si chiude con la passerella nella Capitale : Ultima frazione per il Giro d’Italia 2018: tutto pronto per il gran finale nella Capitale. Si disputa infatti la ventunesima tappa in quel di Roma: 115 chilometri in un luogo storico, a completare una Corsa Rosa scattata da Gerusalemme, assisteremo sicuramente a scenari splendidi. Molto probabilmente, come visto negli anni nella frazione conclusiva, sarà una vera e propria passerella per la Maglia Rosa che conquisterà in seguito il Trofeo ...

Giro di Romandia 2018 : Primoz Roglic conquista la generale. Ultima tappa a Pascal Ackermann - terzo Roberto Ferrari : Lo sloveno Primoz Roglic conquista la 72ma edizione del Giro di Romandia. Il capitano della LottoNL-Jumbo non ha avuto alcun problema a mantenere il proprio vantaggio nella tappa conclusiva, terminata con una volata di gruppo. Sul traguardo di Ginevra si impone il tedesco Pascal Ackermann, che conquista la prima vittoria da professionista. Tanti attacchi fin dalla partenza e dopo 10 km prende il via la fuga di giornata, formata da cinque ...

Giro d’Italia 2018 - l’ultima tappa tra le bellezze di Roma : Colosseo - Circo Massimo - Terme di Caracalla. Presentato il circuito : Il Giro d’Italia 2018 scatterà venerdì 5 maggio da Gerusalemme e si concluderà domenica 27 maggio a Roma. L’ultima tappa della Corsa Rosa si preannuncia davvero spettacolare tra le bellezze della Città Eterna: partenza e arrivo davanti al Colosseo in uno scenario davvero unico al mondo. Ieri è stata presentata l’ultima frazione della corsa a tappe che sarà protagonista per tre settimane sulle nostre strade: in programma un ...

Giro di Romandia - Egan Bernal che cronometro! Il colombiano conquista la quarta tappa : Egan Bernal vince la terza tappa del Giro di Romandia fermando il cronometro a 25'10'. Battuti Primoz Roglic e Richie Porte La terza tappa del Giro di Romandia ha cambiato notevolmente la classifica ...

Giro di Romandia 2018 : capolavoro di Thomas De Gendt nella seconda tappa! Sonny Colbrelli secondo : Inarrestabile. Un Thomas De Gendt nella sua versione migliore ha vinto la seconda tappa del Giro di Romandia 2018, 173 chilometri con arrivo a Yverdon-les-Bains. Scappato nei primi chilometri di corsa con quattro compagni di fuga, ha lasciato tutti sul posto e ha vinto con una splendida cavalcata in solitaria che gli ha consentito di vincere. Al settimo chilometro di corsa si sono avvantaggiati Thomas De Gendt, Victor Campenaerts (Lotto-Soudal), ...

Romandia : a Fraile la tappa - a Roglic la maglia : Lo spagnolo Omar Fraile ha vinto in volata la prima tappa del Romandia, la Friburgo-Delmont di 166 km. Il 27enne basco ha preceduto Sonny Colbrelli e all'ex iridato Rui Costa. Per Fraile è la seconda ...

Giro di Romandia 2018 : la prima tappa va all’iberico Omar Fraile. Nuovo leader lo sloveno Primoz Roglic : La prima tappa in linea provoca già un cambio al vertice della classifica generale del Giro di Romandia: la Friburgo-Delemont, frazione di 166.5 chilometri, va allo spagnolo Omar Fraile (Astana), che supera il nostro Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), autore di una bella volata in rimonta, che si ferma però al secondo gradino del podio di giornata. Il lusitano Alberto Rui Costa (UAE Emirates) si deve accontentare della terza piazza. In classifica ...

Mondiale di pallavolo fa tappa all'Earth Village di Roma : In questi cinque giorni di sport, concerti, esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori didattici e attività per bambini anche la pallavolo sarà protagonista, con i campi di Volley S3 che ...

Filmaster Events partner Formula-E per la tappa Romana campionato : ... all'interno di una manifestazione internazionale che è e sarà il futuro dell'automobilismo in Italia e nel mondo. Un evento voluto con il duplice obiettivo di rendere la città ed i romani più vicini ...