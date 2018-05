Roma | Sap e Croce Rossa contro il bullismo | il progetto #DIB

Roma - massaggiatrici hard all'insaputa dei mariti : massaggiatrici hard all'insaputa dei mariti . Questo quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Pomezia, che ieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip ...

Roma - sabato cultura sotto le stelle alla Sapienza : è la Notte dei musei : sabato 19 maggio, Sapienza partecipa alla Notte dei musei aprendo i suoi spazi a mostre e performance teatrali, laboratori e visite guidate, djset musicali e concerti: una Notte della cultura diffusa tra cortili universitari e gli 8 dei suoi musei che resteranno aperti fino a tardi (Anatomia comparata, Antichità etrusche e italiche, Antropologia, Arte classica, Chimica, Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Museo di Scienze della Terra, ...

Piccolo : difficile ottenere carte identità a Roma. Passaporti in aumento : Roma – Di seguito il comunicato della consigliera capitolina del Pd, Ilaria Piccolo. "Le carte d'identità a Roma sono sempre più difficili da ottenere. Nella capitale è ormai più facile fare un terno al lotto che vedersi rilasciare una carta d'identità. La trovata dell'elimina code della sindaca Raggi produce code di mesi. In alcuni casi si sfiora il mezzo anno. In alcuni Municipi il primo appuntamento disponibile è ...

Gasperini : "Pairetto mi ha minacciato. E sapeva già di essere al Var a Roma" : "Pairetto durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi 'Non saranno concessi questi comportamenti'. Non so come potesse sapere che il Var in casa della ...

Roberto Ciccarelli - Roma - il comune sgombera l'Angelo Mai a sua insaputa : ... spazio regolarmente assegnato, e vincitore di prestigiosi premi come l'Ubu-Franco Quadri, una gemma politica autogovernata e co-produttrice con il Teatro di Roma , Tdr, di spettacoli e progetti ...

Alla Sapienza di Roma l'anteprima della docufiction Rai 'Aldo Moro Il Professore' : ... 'Quando Moro parlava " rileva con intensità, ricordando i suoi incontri- ciò che diceva faceva parte della storia , mentre i discorsi di altri docenti sia pure importanti, erano soltanto cronaca'.

Roma-Liverpool - Nainggolan : 'Vincere qui avrebbe altro sapore - io ci credo. A secco di gol? Magari domani...' : Il sogno di accedere alla finale di Champions League è all'orizzonte, ma dopo la pesante sconfitta dell'andata ad Anfield contro il Liverpool, la Roma è chiamata ad un'altra impresa come quella già ...

Roma - El Shaarawy : "Altra rimonta in Champions? Già sappiamo come fare" : Inevitabile anche un commento sull'aggressione al tifoso del Liverpool Sean Cox: 'Quanto successo martedì è inaccettabile, sono cose fuori dal mondo. Sono contento di essere qui per dare un messaggio.

ContRomano in Tangenziale - due morti. I periti : Mormile era consapevole : Oggi non ricorda, perché l?alcol gli ha creato un blackout nella memoria, ma al momento dell?inversione a U in Tangenziale e della guida Contromano che si concluse con un incidente...

Ginnastica - Martha e Bela Karolyi sugli abusi sessuali : “Nassar? Non sapevamo nulla. In Romania si picchiavano le ragazze. Le accuse fanno male” : I coniugi Martha e Bela Karolyi sono stati chiamati più volte in causa nell’ambito del processo che ha portato alla condanna del dottor Larry Nassar per abusi sessuali su ginnaste minorenni. La coppia, che ha guidato la Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica femminile fino ai trionfi alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, è stata ritenuta complice del medico orco da diverse atlete tra cui la capitana Aly Raisman ma il processo è ...

Roma - la discoteca Sapienza : musica - alcol e sballo nella festa a pagamento : Benvenuti al 'TeppaFest' ovvero al festival 'delle resistenze metropolitane', firmato e prodotto dai collettivi di quello che è uno degli atenei più antichi al mondo. Finanziato dal pubblico danzante,...

Roma - Monchi : 'Schick ha la fiducia di tutti. Mercato? Sappiamo già cosa fare' : Il ds della Roma Monchi parla a Premium Sport prima della sfida con la Spal: 'Liverpool? Saranno due gare importanti, ma dobbiamo dimenticarle e stare attenti qui al campionato. Non possiamo dimenticare che il campionato è quello più ...