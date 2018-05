Roma | Ruba smartphone e ha droga | arrestato

Roma - ALBERTO DELFINI UCCISO A CASTEL MADAMA PER 60 EURO/ Suocero confessa : il fucile risulta rubato : 25enne trovato morto a ROMA nelle campagne di CASTEL MADAMA: ultime notizie, mistero nella Capitale. UCCISO a colpi di fucile, Suocero fermato confessa l'omicidio.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:12:00 GMT)

Roma : Prova a vendere il rolex appena rubato - fermato : Roma – Tutto in pochi istanti. Una pattuglia di agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti ha deciso di controllare due persone in via Arnaldo Canepa. Un sospetto quello degli agenti che e’ si e’ fatto ancor più concreto, quando si sono accorti che i due stavano mercanteggiando per un rolex. Vistisi scoperti, uno dei due riusciva a dileguarsi. L’altro e’ stato bloccato dagli agenti mentre Provava a scappare ...

Roma - Torrino - in treno da Napoli a Roma per rubare Suv : arrestato ladro pendolare : È arrivato a Roma in treno dalla provincia di Napoli, con un borsone carico di attrezzi e, calata la sera, ha rubato un'auto con la quale sarebbe ripartito, ma sulla sua strada ha trovato i ...

Roma - beni archeologici : recuperati reperti rubati per 900 mila euro. Erano in vendita sul web : Il risultato portato atermine dai carabinieri è il frutto di due distinte attività investigative dalla Sezione Archeologia del Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale. La prima trae origine dal ...

Roma - carabiniere riconosce il cane che gli avevano rubato : lo salva e arresta il ladro : Un cane rubato finisce al guinzaglio di un malvivente, ma il proprietario lo riconosce per caso e riesce a salvarlo facendo arrestare il ladro. Sembra la trama di un film, una nuova versione della ...

Roma - carabiniere riconosce il cane che gli avevano rubato : lo salva e arresta il ladro : Roma, carabiniere riconosce il cane che gli avevano rubato: lo salva e arresta il ladro Lo teneva a guinzaglio un uomo di 37 anni di origini romene senza fissa dimora e con precedenti penali Continua a leggere L'articolo Roma, carabiniere riconosce il cane che gli avevano rubato: lo salva e arresta il ladro proviene da NewsGo.

Roma - carabiniere riconosce il cane che gli avevano rubato : lo salva e arresta il ladro : riconosce il cane che gli avevano portato via, una femmina di setter inglese cui era tanto affezionato. Ed è entrato in azione per recuperarlo. Un carabiniere della stazione di Roma Torrino Nord, ...

Roma - tentano di sfondare a martellate vetrina per rubare abiti sposa : Roma, tentano di sfondare a martellate vetrina per rubare abiti sposa È successo in via Prenestina, una delle vie principali della Capitale. I due arrestati erano già conosciuti alle forze dell’ordine e si spostavano con un'auto rubata Parole chiave: ...

Roma - tentano di sfondare a martellate vetrina per rubare abiti sposa - : successo in via Prenestina, una delle vie principali della Capitale. I due arrestati erano già conosciuti alle forze dell'ordine e si spostavano con un'auto rubata

De Rossi - il Buffon della Roma : anche lui derubato - ma reagisce da signore : De Rossi è il Buffon della Roma : capitano, campione del mondo nel 2006, leader e bandiera, senza peli sulla lingua. Sono anche amici, i due, probabilmente non a caso. Come il portiere della Juve, anche il giallorosso è stato defraudato in Champions alle ...

Roma - 'Mi presti il telefono - mia madre sta male' : poi gli ruba il cellulare e l'accoltella alla testa : Brutta aggressione per rapina avvenuta l'altra notte in centro, su un tratto di Corso Vittorio . Un turista milanese è stato avvicinato da un egiziano di 25 anni che ha finto di essere in difficoltà e ...

Champions : Daily Mail - Roma derubata : ANSA, - LONDRA, 3 MAG - Con un pò di fortuna, ma pieno merito il Liverpool stacca il biglietto di Kiev: così la stampa britannica celebra l'impresa degli "eroi di Klopp", che ora non "devono temere ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 maggio : Mentre a Roma si chiacchiera - l’Ue ci ruba 7 miliardi : I nuovi conti Bilancio dell’Ue: il Sud Italia rischia di perdere 7 miliardi La proposta della Commissione – Dopo la Brexit meno fondi alla coesione, cioè alle aree più arretrate, e 20 miliardi in più per gestire frontiere e migranti di Stefano Feltri Scene da un manicomio di Marco Travaglio Ormai Renzi sente le voci, come Giovanna d’Arco. Altrimenti non spiegherebbe ogni giorno a chi ancora gli dà retta (se stesso) cosa vogliono gli ...

Roma : Ritrovato mezzo Ama rubato : Roma – E’ stato Ritrovato questa mattina a Roma , intorno alle 7. Si tratta del mezzo dell’Ama, un Piaggio Porter, il cui furto in zona Terme di Caracalla nelle scorse ore aveva fatto scattare anche l’allerta terrorismo. Il mezzo e’ stato Ritrovato, con un vetro rotto, dai Carabinieri di Porta Portese e dagli investigatori di via In Selci, in via Prati dei Papa. Tra viale Marconi e via Oderisi da Gubbio. Indagini in ...