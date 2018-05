Roma - rapita in strada e abusata : 'è caccia al branco dei bengalesi' : Notte dell'orrore, giovedì, per una 44enne caricata a forza su una Panda rossa da due stranieri, probabilmente bengalesi, mentre, all'una di notte, attendeva il bus alla fermata di Rebibbia, a Roma . ...

Roma, rapita in strada e abusata: "è caccia al branco dei bengalesi" La donna è stata fatta salire a forza su un'auto alla fermata dei bus di Rebibbia e violentata sotto un viadotto nei pressi di Guidonia. La procura di Tivoli indaga per stupro di gruppo