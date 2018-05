Roma pigliatutto | i giallorossi chiudono sullo scalino più basso del podio

romadailynews

(Di lunedì 21 maggio 2018) As: finisce al 3° posto la stagione dellaLasbanca il Mapei Stadium di Reggio Emilia per 1-0 e chiude il suo campionato sul gradino piùdel. Contro il Sassuolo basta un tiro cross di Manolas goffamente deviato da Pegolo per portare a casa il risultato. Anche l’ultimo obiettivo rimasto ai ragazzi di Di Francesco è stato raggiunto, consentendo aidi terminare la propria graduatoria a quota 77 punti. As: Manolas e la complicità di Pegolo regalano la vittoria aiRitmi blandi e toni sommessi, quelli che accompagnano gli ultimi 90 minuti die Sassuolo. Le due squadre non danno parvenza di voler troppo spingere sull’acceleratore. Entrambe reduci da un anno lungo e in modi differenti tortuoso. Il primo lampo è di Patrik Schick. Il ceco crea il panico nella difesa neroverde, ma la sua conclusione si stampa ...