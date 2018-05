Roma | Nainggolan non convocato dal ct del Belgio per i Mondiali

Probabili formazioni / Sassuolo Roma : Nainggolan squalificato. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Sassuolo Roma: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Possibile ampio turnover da una parte o dall'altra, mancherà Nainggolan(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:51:00 GMT)

Roma e Juve non litigano - Nainggolan invece sì : Non era impossibile immaginare un pari, scrive Fabio Licari su 'La Gazzetta dello Sport', e non si poteva chiedere troppo a una sfida così, sebbene la Roma ci abbia provato di più . Ma a un certo ...

Diretta/ Roma-Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : giallorossi in dieci - espulso Nainggolan : Diretta Roma Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Manca un punto: ai bianconeri per lo scudetto, ai giallorossi per la Champions League. La Juventus pareggia 0-0 in casa della Roma e ottiene il punto che le serviva per avere la certezza matematica del settimo scudetto consecutivo!

Roma-Juventus 0-0 La Diretta espulso Nainggolan per doppia ammonizione : Roma e Juventus si sfidano all'Olimpico in uno dei due posticipi in programma alle ore 20.45 della domenica; i giallorossi, che vengono dal non facile successo di Cagliari, hanno bisogno dei 3...

LIVE Roma-Juventus - risultato in tempo reale e cronaca in diretta : altra occasione per Nainggolan : Foto originale Getty Images © scelta da SuperNews 17 - Bella giocata di Under sull'out di destra, numero su Alex Sandro e cross dove però non arriva Dzeko 16 - Trattenuta di Fazio su Higuain non ...

Radja Nainggolan a Casal Palocco a Roma : tanti fan e gara di selfie : Folla di fan e gara di selfie per Radja Nainggolan , sorpreso in un pomeriggio di relax a Casal Palocco . Il centrocampista giallorosso, in una pausa dagli allenamenti con la Roma, ha fatto una ...

Roma - Nainggolan : “punti fondamentali” : “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, storicamente Cagliari è un campo tosto per la Roma: ci prendiamo questi tre punti, è una vittoria fondamentale anche se mi dispiace un po’ per il Cagliari, che sta continuando a lottare”. Così Radja Nainggolan, intervistato da Premium Sport, al termine di Cagliari-Roma. “Noi stiamo cercando di centrare l’obiettivo della Champions, dipende tutto da noi – dice ...

La Champions e la Juventus : Nainggolan scuote la Roma : E invece, scrive Davide Stoppini su 'La Gazzetta dello Sport', due giri di orologio dopo, sinistro da primario chirurgo nel miglior ospedale del mondo e Roma dimessa, paziente guarito, anzi, paziente ...

Roma - Di Francesco e Nainggolan : 'Contro la Juventus per vincere' : Così Radja Nainggolan, intervistato da Premium Sport, al termine di Cagliari-Roma. ' Noi stiamo cercando di centrare l'obiettivo della Champions, dipende tutto da noi - dice ancora il belga -: ora ...

Roma - Nainggolan : 'Prendo i 3 punti ma dispiaciuto per il Cagliari' : Così Radja Nainggolan, intervistato da Premium Sport, al termine di Cagliari-Roma. 'Noi stiamo cercando di centrare l'obiettivo della Champions, dipende tutto da noi - dice ancora il belga -: ora ...

Roma-Liverpool 4-2 : doppio Nainggolan e Dzeko non bastano - il sogno svanisce : La Roma sfiora l'impresa. Batte il Liverpool per 3-2 allo stadio Olimpico ed esce dalla Champions League in semifinale. Decisiva si rileva quindi la sconfitta subìta nella partita di...

Roma-Liverpool 3-2 La Diretta Nainggolan firma il vantaggio : La Roma è chiamata a un nuovo miracolo sportivo dopo la straordinaria rimonta compiuta nei quarti di finale col Barcellona. I giallorossi devono recuperare anche questa volta 3 reti allo...