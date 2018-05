Roma-Lazio | tensione altissima | clamoroso sfottò di Juan Jesus dopo la vittoria

Lazio fuori dalla Champions - 'Oh Nooo' questa volta lo dicono i tifosi della Roma : La vendetta è un piatto che va servito freddo, come nella vita così nel calcio. Di certo un mancato scudetto non può essere paragonato a una mancata qualificazione in Champions, ma dopo 8 anni i ...

Lazio-Inter e Sassuolo-Roma - le pagelle di CalcioWeb : Si è concluso in modo clamoroso il campionato di Serie A, partita da brividi quella tra Lazio ed Inter, scontro per la Champions League. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo l’autogol in avvio di Perisic, poi grandi occasioni per i padroni di casa ma la squadra di Spalletti si salva. Al 29′ l’Inter pareggia con l’uomo che non ti aspetti, D’Ambrosio che segna in mischia. Felipe Anderson segna il 2-1 e ...

Lazio-Inter e Sassuolo-Roma LIVE - coreografia clamorosa - contropiede fantastico di Felipe Anderson [FOTO] : 1/8 Foto Instagram ...

Lazio-Inter e Sassuolo-Roma - le formazioni ufficiali : Lazio-Inter e Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali – Dopo le gare delle 18 continua il programma della 38^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio ed Inter, partita fondamentale per la qualificazione in Champions League, due risultati su tre per la Lazio mentre l’Inter deve vincere, nell’altro match la Roma contro il Sassuolo proverà a mantenere il terzo posto. Lazio-Inter LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, ...

Roma. Lazio Prezioso : Sabato 26 maggio presso il lussuoso l’hotel Westin Excelsior di via Vittorio Veneto della Capitale dalle ore 15:00 alle ore

“La Geotermia : Energia rinnovabile o speculazione pericolosa?” : Geologi del Lazio ai Castelli Romani : Lo studio, lo sfruttamento e la quantificazione delle risorse sotterranee disponibili, con particolare riferimento alle acque ed al calore prodotto dalla terra, sono diventati in questi ultimi anni materie di interesse sempre crescente. Anche la normativa, in applicazione di direttive di più ampio respiro, ha dato sempre più importanza a sistemi di produzione di Energia che risultino da un lato meno legate ai combustibili fossili e ...

Lazio - Inter - Grande attesa per lo spareggio Champions - Romait - : In realtà - secondo la 'Gazzetta dello Sport' - il suo recupero resta il più complicato di tutti. Lukaku è probabile che Inzaghi lo porti con sé in panchina per mandarlo in campo a partita in corso. ...

HIV : circa 8400 nuovi casi a Roma ogni anno - i dati del Lazio : I dati DELL’HIV NEL Lazio – Secondo i dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità, nel periodo 2010-2016 sono state segnalate 26.643 nuove diagnosi di infezione da HIV. La regione che nel 2016 ha avuto il maggior numero di casi è stata la Lombardia, seguita dal Lazio e dall’Emilia-Romagna. L’incidenza più alta nel 2016 è stata osservata nel Lazio (8,5 per 100.000 residenti) e quella più bassa in Calabria (1,3 per 100.000 ...

“Il cielo di Roma-Il cielo del Lazio” : l’attesa manifestazione torna da sabato 19 a domenica 27 maggio : Con un ricco e ampliato programma di eventi, torna da sabato 19 maggio a domenica 27 maggio nei Parchi del Lazio l’attesa manifestazione “Il cielo di Roma – Il cielo del Lazio”, dedicata alla scoperta dell’astronomia, della scienza e della natura. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è organizzata dalla Regione Lazio, dal Parco dell’Appia Antica, dal Parco dei Castelli Romani e dall’ente regionale Roma Natura. Tra i soggetti ...

Lazio - match point Champions League : adesso l’obiettivo è vicinissimo - festa Roma : Nella gara di oggi è andato in scena il secondo anticipo valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, clamoroso risultato a San Siro, successo per 1-2 del Sassuolo contro l’Inter, in rete Politano e Berardi con due perle mentre per Spalletti non è bastato Rafinha, il più positivo oltre al gol. adesso l’obiettivo Champions League è sempre più lontano per la squadra di Luciano Spalletti, match point per la Lazio che adesso può ...