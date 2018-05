Roma | Di Francesco | “migliorare in zona gol”

Roma - Di Francesco : "Dobbiamo migliorare e concretizzare di più" : Il tecnico giallorosso dopo l'1-0 al Sassuolo: "Dobbiamo sempre avere la fame e cercare di ottenere qualcosa in più"

Roma - Di Francesco : 'Dovremo migliorare in fase d'attacco' : ... perché siamo molto sotto rispetto alle squadre che ci stanno davanti: creiamo tanto, ma concretizziamo poco': così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ai Premium Sport. 'Se dovevamo ...

Sassuolo Roma/ Streaming video e diretta tv : Iachini VS Di Francesco. Quote - orario e probabili formazioni : diretta Sassuolo Roma, info Streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. Ultima giornata di Serie A, entrambe le squadre hanno già raggiunto gli obiettivi(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:54:00 GMT)

Roma - Di Francesco : “penso che Alisson resti” : “Il futuro di Alisson? Sono sereno, Monchi e De Sanctis lo possono sostituire alla grande quindi il problema non si pone… Al di là delle battute, sappiamo tutti che nel calcio non c’è mai nulla di definitivo, però per quello che mi è stato detto e per le sensazioni che ho sono convinto che Alisson rimarrà alla Roma. Ne sarei felice sia per il suo percorso di crescita sia per quello della squadra”. Lo ha dichiarato il ...

Vanzina : “annata ottima della Roma - Di Francesco bravissimo” : L’annata della Roma è stata “ottima”. L’allenatore Eusebio Di Francesco è stato “bravissimo in una squadra difficile da governare, con un’eredità difficile da gestire. E’ stato bravissimo, peccato che la squadra non si è resa conto di essere forse la più forte squadra che c’era in Italia quest’anno”. Lo ha detto lo sceneggiatore e scrittore Enrico Vanzina, fratello maggiore del ...

Roma - Di Francesco : 'Lo società mi ha assicurato che Alisson resterà' : Ultima fatica della Roma prima dello sciogliete le righe, Eusebio Di Francesco domani incontrerà il Sassuolo, sua ex squadra, per una partita che vale il terzo posto. Tanti i dubbi di mercato, ma il ...

Roma - Di Francesco apre a Balotelli. Bookmaker sicuri : sarà giallorosso : Con la stagione agli sgoccioli e un Mondiale alle porte, il mercato fa il suo ingresso a gamba tesa nelle cronache quotidiane. Grazie alla semifinale di Champions, la qualificazione alla prossima ...

