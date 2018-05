Roma | Abusivismo commerciale | 10 000 articoli sequestrati

romadailynews

(Di lunedì 21 maggio 2018)– Fine settimana di controlli da parte della Polizia Locale. Ottanta gli agenti messi in campo dal Comando Generale a contrasto dell’, con migliaia di. In zona Colosseo, una pattuglia è stata avvicinata da una coppia di turiste canadesi. Che ha consegnato agli agenti un portafoglio con all’interno 800 euro e i documenti del proprietario, che potrà così riavere quanto perduto. Le attività Le attività dei caschi bianchi hanno interessato le zone con maggior afflusso turistico: il Tridente, Colosseo, Fontana di Trevi, Trastevere, Piazza Venezia, stazione Termini, fino all’Eur e al lungomare di Ostia. Qui dall’inizio della stagione estiva sono circa 100 gli interventi effettuati ai danni dei venditori abusivi. Con verifiche costanti dal Porto Turistico fino ai Cancelli di Castelporziano e Capocotta. In totale solo in questo fine ...