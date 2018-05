Roma | 8 anni dopo arriva la vendetta | al Mapei appare un Oh nooo

INCIDENTE STRADALE A Roma/ Morto motociclista 31enne in Galleria Giovanni XXIII : grave 16enne a Bologna : ROMA, INCIDENTE STRADALE in Galleria Giovanni XIII: 31enne Morto sul colpo dopo impatto con carreggiata. A Bologna, 16enne sbalzato da scooter: è grave ricoverato in ospedale(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:28:00 GMT)

6° anniversario del terremoto in Emilia-Romagna - geologi : incrementare la sicurezza sismica delle abitazioni : Nel maggio 2012 una serie di eventi sismici ha colpito la Pianura Padana centrale includendo, oltre alla bassa pianura emiliana e l’Alto Polesine, anche il territorio mantovano causando la morte di 27 persone. “Il terremoto ha generato, come sempre purtroppo accade, vittime e danni di carattere economico ad attività e strutture, ma in quest’occasione, oltre alla tragica e consueta sequenza di effetti, il terremoto ha evidenziato nuovi ...

Terremoto Emilia-Romagna : a 6 anni dal sisma Medolla (Mo) inaugura il palazzetto dello sport : Medolla in festa per il restauro del palazzetto dello sport. L’edificio è stato riconsegnato alla comunità questa mattina dal presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario delegato per la Ricostruzione, Stefano Bonaccini, assieme al sindaco Filippo Molinari e al presidente Uisp provinciale, Giorgio Baroni. La struttura era stata lesionata dal Terremoto del maggio 2012 e decretato allora inagibile. Il progetto di ripristino, per il quale ...

Tennis - Roma Djokovic si arrende - Nadal in finale dopo 4 anni. Affronterà Zverev : Roma - È finita come nell'ultimo confronto, un anno fa a Madrid. Rafa Nadal piega ancora in due set , 7-6, 6-3, Novak Djokovic, si porta a -1 , 25-26, nell'infinito duello con il rivale e vola in ...

Roma - le cifre dell’accordo con Qatar Airways : 39 milioni in 3 anni : La società giallorossa ha ufficializzato le cifre contenute nel contratto di sponsorizzazione con Qatar Airways L'articolo Roma, le cifre dell’accordo con Qatar Airways: 39 milioni in 3 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Emilia-Romagna : a 6 anni dal sisma il 90% degli sfollati è tornato a casa : Occupati in crescita (dai 419.900 nel giugno 2012 ai 423.769 del giugno 2017: quasi 3.900 addetti in più), incremento dell’exportdi 3 miliardi, sempre dal 2012, e un valore aggiunto del sistema produttivo, cioè il Pil calcolato in valore di beni e servizi riferiti alle aziende (differenza tra costi e ricavi) che registra un andamento migliore rispetto al dato regionale: +2,1% contro +1,8% tra il 2016 e il 2017. Non si è mai fermata ...

Audio e testo di Due Destini dei TiRomancino e Alessandra Amoroso - il duetto per i 18 anni del brano : La cover di Due Destini di Tiromancino e Alessandra Amoroso ha fatto il suo debutto online venerdì 18 maggio, come primo singolo dal nuovo album della band che uscirà a settembre. Federico Zampaglione ha scelto l'interprete salentina come una delle voci con cui riarrangiare e riproporre al pubblico uno dei brani di maggior successo del suo repertorio, in un'operazione che riguarderà l'intero album con numerose collaborazioni con grandi ...

Roma - morto Gaetano Anzalone presidente club negli anni ’70 : La Roma piange la scomparsa di Gaetano Anzalone, indimenticato presidente giallorosso dal 1971 al 1979. A darne notizia il club giallorosso con una nota. Imprenditore edile e membro del consiglio comunale della Dc nella Capitale, Anzalone è stato presidente del club dal 1971 al 1979 quando cedette la società a Dino Viola. Fu durante la sua gestione che arrivarono alla Roma due protagonisti del secondo scudetto, il tecnico Nils Liedholm e ...

Giovanni Neri - Opere recenti al Palazzo S. Chiara a Roma : Giovanni Lauricella Giovanni Neri è un artista giunto alla piena maturità che ci offre con la mostra a Palazzo S. Chiara una esaustiva panoramica della sua produzione pittorica, nato a Bologna nel ...

Internazionali Roma 2018 : Fabio Fognini nella storia! Un italiano ai quarti dopo sei anni - ultima semifinale con Volandri nel 2007 : Un italiano torna ai quarti di finale degli Internazionali di tennis dopo addirittura sei anni! Fabio Fognini è entrato tra i migliori otto giocatori nel torneo di casa e domani proverà a regalarsi una nuova impresa per continuare il proprio sogno sulla terra rossa del Foro Italico in Roma. L’ultimo giocatore capace di raggiungere questo punto del torneo era stato Andreas Seppi che nel 2012 si arrese a Roger Federer (poi sconfitto in ...