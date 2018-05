Roma | 1 kg di marijuana tra i vestiti Arrestato nigeriano

Roma : Coltivava marijuana sul terrazzo - arrestato : Roma – E’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor de’ Cenci un 44enne nato in Libia ma da tempo residente a Roma. L’uomo, incensurato, Coltivava marijuana sul terrazzo della sua abitazione ed è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. I Carabinieri da tempo avevano notato uno strano via vai di persone che in diverse ore del giorno e della notte frequentavano l’abitazione ...

Roma : controllo anti degrado adiacente zona Termini. Rinvenuta marijuana : Roma: droga occultata tra fogliame Roma – Di seguito il comunicato emesso dalla Polizia locale di Roma Capitale. Stamattina gli agenti del Pics ( Pronto Intervento Centro Storico), nell’ambito della consueta attività di controllo anti degrado nei pressi della stazione Termini, sono stati insospettiti dai movimenti anomali di alcuni cittadini di nazionalità straniera. Movimenti sospetti avvenuti nel giardino che ospita il monumento ai ...

Roma : In partenza per Firenze con 1 Kg di Marijuana - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia hanno arrestato un 18enne nigeriano presso lo stazionamento autobus “Tibus”. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 1Kg di Marijuana. Il 18enne, in attesa di partire con un bus per Firenze, e’ stato notato aggirarsi con fare sospetto nel piazzale e tra le pensiline dello stazionamento. Quindi è stato fermato per controllo. Il ragazzo ha tentato di eludere riferendo ...

Roma : Coltivavano Marijuana in casa - due arresti : Roma – I Carabinieri della Stazione di Colonna hanno arrestato una coppia di coniugi Romani, di 35 e 20 anni, incensurati. L’accusa di detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Dopo un prolungato servizio di osservazione svolto tra il territorio di Colonna e San Cesareo, i militari sono intervenuti in un’abitazione. E hanno appurato, nel sottotetto dell’abitazione, l’esistenza ...

Roma - pusher incendia negozio di marijuana legale : temeva concorrenza : Nel cuore della notte ha dato fuoco con una tanica di benzina a un negozio di marijuana legale che aveva aperto da pochi giorni e che aveva cominciato a intralciare la sua attività di spacciatore ...

Roma : Scoperta una serra di marijuana in casa : Roma – Ventole di aspirazione, flaconi di proteine e fertilizzanti, ventilatori, un timer ed un generatore di corrente elettrica, tre piante di marijuana e un barattolo con la stessa sostanza già essiccata. Un Romano di 19 anni aveva organizzato così, in una dependance esterna alla sua abitazione, la attività finalizzata alla produzione e al successivo spaccio della sostanza stupefacente. A scoprirlo gli agenti della Polizia di Stato del ...

Roma. Arrestati 2 pusher con 1 kg di marijuana : Cronaca di Roma – Arrestati 2 pusher, entrambi romani, di 24 e 25 anni, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio. Oltre un chilo di marijuana sequestrata e 2 pusher tratti in arresto. Questo il bilancio di un’operazione antidroga portata a termine dagli investigatori del commissariato Borgo, diretto da Michele Peloso. Gli agenti, indagando su un traffico di stupefacenti, sono arrivati in zona Aurelio, ...

Roma : Droga - 3 arresti e 71 Kg di marijuana sequestrati : La Droga veniva trasportata all’interno di un doppi fondi di un autovettura – Roma – Due italiani di 54 anni e un albanese di 40... L'articolo Roma: Droga, 3 arresti e 71 Kg di marijuana sequestrati proviene da Roma Daily News.