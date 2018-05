Riviera | Will Arnett e Poppy Delevingne nella seconda stagione della serie tv Sky

blogo

(Di lunedì 21 maggio 2018) I paesaggi incantevoli e le ville lussuoseCosta Azzurra sono pronti ad accogliere Julia Stiles e il castdi, la thriller soap di Sky, in onda sui diversi canalipiattaforma e in Italia su Sky Atlantic HD nel 2019. Le riprese sono iniziate il 21 maggio a Nizza ed è stata l'occasione per presentare i nuovi membri del cast, come riportato da Variety.Julia Stiles tornerà come protagonista dinei panni dell'americana esperta d'arte e ereditiera, Georgina Clios. Accanto a lei, direttamente dalla prima, ci saranno anche Lena Olin (Irina Atman), Roxane Duran (Adriana Clios) e Dimitri Leonidas (Chirstos Clios), mentre(Arrested Development),(Genius:Picasso), Jack Fox (Kids in Love) e Gregory Fitoussi (World War Z) sono le novità.prosegui la lettura...